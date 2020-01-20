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  4. Genç Kızlar Hentbol Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı

Genç Kızlar Hentbol Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı

SİVAS HABERLERİ  | 20.01.2020 13:54 | Son Güncelleme

Şampiyonaya, 21 takım katılıyor

SİVAS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hentbol Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen Genç Kızlar Hentbol Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

Şampiyonanın açılışı dolayısıyla 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, törende yaptığı konuşmada, şampiyonaya katılan takımlara başarı diledi.

Sporcuları Sivas'ta ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Ayhan, "Kazasız, belasız güzel bir şampiyonanın geçmesini temenni ediyorum. İnşallah güzel ev sahipliği yapacağız." diye konuştu.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas'ın çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptığını anımsatan Ayhan, şunları kaydetti:

"İlimizde geçen sene çok sayıda etkinlik yapıldı, kongremizin 100'üncü yılıydı. Kongremizin 100'üncü yılında 33 federasyonumuz 33 müsabaka düzenledi. Müsabakalara 16 bin sporcumuz, 80 bin civarında misafirimiz geldi. Yani yaklaşık 100 bin kişiyi sportif etkinlikler kapsamında ağırlamış olduk. Dolayısıyla çok güzel bir sportif altyapımız oldu. Müsabaka yapabilme kabiliyetimiz arttı. 21 takımımız şampiyonaya katılıyor. 20-25 Ocak tarihlerinde Türkiye Hentbol Şampiyonası'nı burada icra edeceğiz. Dört farklı spor salonumuzda maçları yapacağız."

Şampiyonanın açılış maçı, Elazığ ile Tekirdağ Malkara genç kızlar hentbol takımları arasında oynandı.

21 takımın 260 sporcu ile katıldığı şampiyona, 25 Ocak'ta yapılacak final maçıyla sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Hentbol Sivas Sivas Valisi Salih Ayhan

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