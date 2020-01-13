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  4. Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

DÜZCE HABERLERİ  | 13.01.2020 14:56 | Son Güncelleme

Okul Sporları federasyonu ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği genç kızlar voleybol kategorisi müsabakaları sona erdi.Düzce 18 Temmuz Spor salonunda gerçekleştirilen genç kızlar voleybolda şampiyonlar belli oldu.

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

Okul Sporları federasyonu ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği genç kızlar voleybol kategorisi müsabakaları sona erdi.
Düzce 18 Temmuz Spor salonunda gerçekleştirilen genç kızlar voleybolda şampiyonlar belli oldu. Genç Kızlar Voleybol müsabakaları sonunda Düzce Fen Lisesi birinci, Düzce Spor Lisesi ikinci, Farabi Anadolu Lisesi üçüncü olurken Turgut Özal Anadolu Lisesi dördüncü oldu.
Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı takdim etti.

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