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Genç kızlara ücretsiz gelinlik

ADANA HABERLERİ  | 13.09.2020 11:01 | Son Güncelleme

Adana’da faaliyet gösteren bir moda evinin işletmecileri 70 gelinliği evlenmek isteyen ve maddi durumu iyi olmayan genç kızlara ulaştırılması amacıyla Seyhan Belediyesine bağışladı.Moda Evinde gerçekleşen gelinlik bağışının teslimine Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Önder Kaypak ile işletmeciler Gözde Işık ve Uygar Engin hazır bulundu.

Genç kızlara ücretsiz gelinlik

Adana’da faaliyet gösteren bir moda evinin işletmecileri 70 gelinliği evlenmek isteyen ve maddi durumu iyi olmayan genç kızlara ulaştırılması amacıyla Seyhan Belediyesine bağışladı.
Moda Evinde gerçekleşen gelinlik bağışının teslimine Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Önder Kaypak ile işletmeciler Gözde Işık ve Uygar Engin hazır bulundu. Işık ve Engin, “Bireysel olarak her evlilik yapan çifte ulaşmanın yerine belediyenin birimlerinin bu hizmeti ilgili kişilere ulaştırmasının daha doğru olacağını düşündük. Belediyenin işin içine girmesiyle gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşma konusunda da sıkıntı olmayacağına inanıyoruz. İhtiyaç sahibi çiftlerimizin mutluluğuna küçük bir katkı sunacak olmaktan dolayı sevinçliyiz” dedi.
Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Önder Kaypak, "Anlamlı bir bağış yaptınız. Bizler de bu gelinlikleri evlendirme dairemize müracaat eden ihtiyaç sahibi çiftlere vererek hayrınızın yerine ulaşmasını sağlayacağız. Duyarlılığınız ve paylaşımınız için teşekkür ediyorum” dedi.
Piyasada 2 ile 5 bin lira arasında kiralama ücreti olan gelinliklerden ücretsiz olarak kiralamak isteyen ihtiyaç sahibi genç kızlar, Seyhan Belediyesi Evlendirme Dairesinden talepte bulunabilecek.

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