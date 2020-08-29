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Genç KOMEK Çevrimiçi Yaz Okulu’nda yaklaşık 10 bin öğrenciye sürpriz hediye

KONYA HABERLERİ  | 29.08.2020 14:02 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs nedeniyle bu yaz uzaktan eğitimle öğrencilerle buluşan Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’nda öğretmenlerin verdiği ödevleri yerine getiren, Online Bilgi Yarışmalarında başarılı olan ve derslere devamlılık gösteren yaklaşık 10 bin öğrenciye sürpriz hediyeler veriliyor.Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle uzaktan eğitimle 6 Temmuz - 28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Yeni tip korona virüs nedeniyle bu yaz uzaktan eğitimle öğrencilerle buluşan Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’nda öğretmenlerin verdiği ödevleri yerine getiren, Online Bilgi Yarışmalarında başarılı olan ve derslere devamlılık gösteren yaklaşık 10 bin öğrenciye sürpriz hediyeler veriliyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle uzaktan eğitimle 6 Temmuz - 28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Covid-19 nedeniyle bu yaz çevrimiçi olarak “Eğitim Eve Sığar” sloganıyla evlere misafir olan Genç KOMEK Yaz Okulu’na aileler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Yurt içinden ve yurt dışından binlerce öğrencinin derslere katıldığı Yaz Okulu’nda öğretmenlerin verdiği ödevleri yerine getiren, Online Bilgi Yarışmalarında başarılı olan ve derslere devamlılık gösteren yaklaşık 10 bin öğrenci birbirinden güzel sürpriz hediyeler kazanmanın sevincini yaşadı.

Öğrenciler hediyelerini Başkan Altay’dan aldı
Genç KOMEK Yaz Okulu’nu temsilen belirlenen dört öğrenci, hediyelerini Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın elinden aldı. İşitme engelli Feyla ve Aybüke Coşar kardeşler ile Buğra Sedakatlı ve Aylin Karabulut’a hediyelerini veren Başkan Altay, minik çocuklarla keyifli sohbetler ederek, gelecek hayatlarında başarılar diledi. Pandemi nedeniyle Yaz Okulu’nu ilk kez uzaktan eğitimle öğrencilerle buluşturduklarını belirten Başkan Altay, \"Yaz tatili boyunca çocukların eğitim öğretimden uzak kalmalarını istemedik. Hem Genç KOMEK hem de Bilgehanelerimizde uzaktan eğitimle çocuklarımızın verimli bir tatil geçirmelerini sağladık. Katılan bütün çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Yurt içinden ve yurt dışından öğrenciler katıldı
7-16 yaş grubu arasındaki öğrencileri kapsayan Yaz Okulu’nda 15 kişilik sınıflarda Kur’an-ı Kerim ve Değerler Eğitiminin yanı sıra yaş ve cinsiyet gruplarına göre; el işi faaliyetleri, el sanatları, Türk işaret dili, İngilizce, Arapça, kodlama, resim, müzik, kağıt telkâri ve pratik mutfak derslerine giren öğrenciler oldukça faydalı bir yaz tatili dönemi geçirdi. Çocuklar ayrıca ders saatleri dışında katıldıkları Online Bilgi Yarışması, Online Çat Kapı Tiyatro ve Bu Akşam Yemekler Genç KOMEK’ten faaliyetleriyle de aileleriyle birlikte eğlenceli zamanlar geçirdi. Etkinliklere Konya ile birlikte; Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir, Afyon, Antalya, Mersin, Karaman, Manisa gibi illerin yanı sıra Amerika ve Fransa’dan da öğrenciler katılarak Yaz Okulu’ndan faydalandı.

Bilgehanelerde de uzaktan yaz etkinliklerinde ödüller sahiplerini buldu
Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik faaliyetleri arasında bulunan Bilgehaneler de uzaktan eğitimle gerçekleştirdiği yaz etkinliklerini tamamlayarak başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi. 3 Temmuz - 14 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 900 öğrencinin katıldığı Bilgehaneler Yaz Etkinliklerinde, 6 haftalık eğitim süresi boyunca 5-6 ve 7. sınıf kategorisindeki öğrencilere Milli ve Manevi Eğitimler kapsamında; Kur’an-ı Kerim, Siyer, İlmihal dersleri verildi. Felsefe, Kudüs, Çizim, Hayal, Drama, Sinema, Bir Kıssa Bin Hisse, Yazarlık, Bilim gibi farklı atölyelerin yanında Robotik Kodlama, Görsel Sanatlar, İşaret Dili Eğitimi gibi etkinlikler de çocukların gelişimine katkı sağladı. Ayrıca 8. sınıf öğrencilerine de LGS’ye hazırlık kapsamında Ders Destek başlığı altında Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce ve Sosyal Bilgiler alanlarında öğrencilere yaz boyunca destek olundu. Yaz Etkinliklerinin sonunda 5-6-7 ve 8. sınıf düzeyinde her kategoride ilk 5’e giren öğrenciler bisikletle; ikinci 5’e giren öğrenciler de akıllı saat ile ödüllendirildi.

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