Genç KOMEK Çevrimiçi Yaz Okulu’nda yaklaşık 10 bin öğrenciye sürpriz hediye

Yeni tip korona virüs nedeniyle bu yaz uzaktan eğitimle öğrencilerle buluşan Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’nda öğretmenlerin verdiği ödevleri yerine getiren, Online Bilgi Yarışmalarında başarılı olan ve derslere devamlılık gösteren yaklaşık 10 bin öğrenciye sürpriz hediyeler veriliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle uzaktan eğitimle 6 Temmuz - 28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Covid-19 nedeniyle bu yaz çevrimiçi olarak “Eğitim Eve Sığar” sloganıyla evlere misafir olan Genç KOMEK Yaz Okulu’na aileler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Yurt içinden ve yurt dışından binlerce öğrencinin derslere katıldığı Yaz Okulu’nda öğretmenlerin verdiği ödevleri yerine getiren, Online Bilgi Yarışmalarında başarılı olan ve derslere devamlılık gösteren yaklaşık 10 bin öğrenci birbirinden güzel sürpriz hediyeler kazanmanın sevincini yaşadı.

Öğrenciler hediyelerini Başkan Altay’dan aldı

Genç KOMEK Yaz Okulu’nu temsilen belirlenen dört öğrenci, hediyelerini Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın elinden aldı. İşitme engelli Feyla ve Aybüke Coşar kardeşler ile Buğra Sedakatlı ve Aylin Karabulut’a hediyelerini veren Başkan Altay, minik çocuklarla keyifli sohbetler ederek, gelecek hayatlarında başarılar diledi. Pandemi nedeniyle Yaz Okulu’nu ilk kez uzaktan eğitimle öğrencilerle buluşturduklarını belirten Başkan Altay, \"Yaz tatili boyunca çocukların eğitim öğretimden uzak kalmalarını istemedik. Hem Genç KOMEK hem de Bilgehanelerimizde uzaktan eğitimle çocuklarımızın verimli bir tatil geçirmelerini sağladık. Katılan bütün çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.