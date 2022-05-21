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Genç kültür elçileri, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da buluştu

21.05.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan: - "Genç neslin kültürünü anlaması için mabetleri görmesi kıymetlidir. Orada ince dokunuşlar, bir ruh var. O ruhu ancak böyle anlayabilirler"

Genç Kültür Elçileri Buluşmaları'nın birinci etabı, 7 ülkeden 21 genç kültür elçisinin katılımıyla 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk dünyası coğrafyasının ticaret yollarıyla ayrı bir anlam kazandığını söyledi.

Özbekistan'dan Buhara'ya, Anadolu'ya dünyanın ticaretinin gerçekleştiği bir hat olduğunu belirten Demircan, "Herkes buradan gelmiş geçmiş. Anadolu merkez olduğu gibi Özbekistan merkezli Türk dünyası da öyle. O da Çin'e, kuzeye, batıya ve Hint Okyanusu'na oradan gidip geliyor." ifadesini kullandı.

Demircan, bu kadar fazla ilim irfan insanının bu topraklardan çıkmasının tesadüf olmadığına dikkati çekti.

Türk toplumlarının hep büyük devletler kurmak ve coğrafyada her zaman var olmak istediğini anlatan Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akılları hep kervanda, kervanın güvenliğinde. Dünyanın ticareti hep burada; Selçuklu, Osmanlı... İstanbul, uluslararası ticaretin toplanma noktası, bu yüzden önemli. Kanal İstanbul da onun için önemli. Bu çağda önümüze yeni bir fırsat çıktı. Bütün doğal gazlar, bütün hatlar bir şekilde bizim ülkemizden geçiyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde inanılmaz bir hazırlık var."

Somut mirası korumanın önemli olduğuna değinen Demircan, somut olmayan mirasın ise yaşam tarzına ait ögelerden meydana geldiğini belirtti.

Bunu öğrenmenin en güzel yolunun, abide şahsiyetlerin hayat tarzlarından, üsluplarına ilişkin bilgiler edinmekten geçtiğini vurgulayan Demircan, "Genç neslin kültürünü anlaması için mabetleri görmesi kıymetlidir. Orada ince dokunuşlar, bir ruh var. O ruhu ancak böyle anlayabilirler." diye konuştu.

Demircan'a plaket takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona eren programa, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Gençlik Kurulu Başkanı Furkan Alperen Sonkaya ile diğer davetliler katıldı.

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