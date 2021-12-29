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Genç kurt 6 ayda Kars ile Edirne arasındaki mesafeye yakın yol yürüdü

29.12.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'daki biyolojik çeşitliliği korumak için çalışma yapan KuzeyDoğa Derneği yetkilileri, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yakalayıp verici taktıkları kurdun doğal yaşamdaki 6 aylık hareketlerini izledi - KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban: - "Edirne ile Kars arasındaki mesafe yaklaşık 1674 kilometre. Bu sene yakaladığımız 4 yaşındaki kurdumuz, verici takıldıktan sonra 6 ayda 1600 kilometre yol katetti ve yaklaşık 5 bin 600 kilometrekarelik alanı kullandı" - "Özellikle ülkemizde oluşturulacak yeni parklar açısından elde ettiğimiz veriler çok önemli. Çünkü bu hayvanların kullandıkları alan büyüklüğünü ve yürüdükleri mesafeyi bilmek, yeni planlanacak alanların yüz ölçümlerinin ne kadar büyük olması gerektiğini gösteriyor"

Genç kurt 6 ayda Kars ile Edirne arasındaki mesafeye yakın yol yürüdü

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa koruma görevlilerince verici takılan 4 yaşındaki kurdun, 6 ayda Kars, Ağrı ve Erzurum'da 5 bin 600 kilometrekarelik alanı kullanıp 1600 kilometre yol katettiği belirlendi.

Iğdır Üniversitesi, KuzeyDoğa Derneği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün, Doğu Anadolu Bölgesi'nde biyolojik çeşitliliği korumak için başlattığı çalışma kapsamında, bölgede verici takılan kurtlar dört mevsim takip ediliyor.

Kurtların GPS ve GPRS cihazlarıyla izlendiği çalışmada, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde verici takılan bir kurdun Kars, Ağrı ve Erzurum'da kullandığı alanlar ve güzergah gözlemlendi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Sarıkamış'ta kurtları araştırdıklarını ve ilginç verilerle karşılaştıklarını söyledi.

Yaklaşık 15 yıl yaşayan kurtlar üzerinde uzun süredir çalışma yaptıklarını ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"Sarıkamış'ın kurtları bizi şaşırtmaya devam ediyor. 2010'dan beri KuzeyDoğa Derneği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak Sarıkamış'ta kurtları araştırıyoruz. Bu sene yakaladığımız kurtlardan biri bizi şaşırttı. Daha önce de farklı veriler gelmişti. Edirne ile Kars arasındaki mesafe yaklaşık 1674 kilometre. Bu sene yakaladığımız 4 yaşında ve 38 kilogram ağırlığındaki kurdumuz, verici takıldıktan sonra 6 ayda 1600 kilometre yol katetti ve yaklaşık 5 bin 600 kilometrekarelik alanı kullandı. Bu veriler bizi çok heyecanlandırdı. Verilerin büyüklüğüne baktığınızda Sarıkamış'ta yaşayan bu kurt, yürüme mesafesi olarak Kars-Edirne arasını yürümüş ve İstanbul'un yüz ölçümünden daha büyük bir alan kullanmış."

- "Mevcut ormanların yüz ölçümünden daha büyük alanlar kullanabiliyorlar"

Yaban hayvanlarının yaşam alanlarına değinen Çoban, şunları kaydetti:

"Yaban hayvanları, özellikle bu bölgede yaşayan ayılarımız, kurtlarımız ve vaşaklarımız, mevcut ormanların yüz ölçümünden daha büyük alanlar kullanabiliyorlar. Özellikle ülkemizde oluşturulacak yeni parklar açısından bu elde ettiğimiz veriler çok önemli. Çünkü bu hayvanların kullandıkları alan büyüklüğünü ve yürüdükleri mesafeyi bilmek, yeni planlanacak alanların yüz ölçümlerinin ne kadar büyük olması gerektiğini gösteriyor."

Sarıkamış'ta verici takılan bu kurdun yanı sıra bölgede yaşam süren bazı kurtlar da KuzeyDoğa Derneği görevlilerince ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarca görüntülendi.

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