YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Genç mihmandarlar Eyüpsultan’ı geziyor

Genç mihmandarlar Eyüpsultan’ı geziyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.03.2020 16:48 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen “Genç Mihmandarlar Projesi” başladı.Eyüpsultan’da bulunan orta dereceli okulların altıncı ve yedinci sınıflarında okuyan öğrencilere yönelik düzenlenen program ile gençler Eyüpsultan’ı gezerek, görerek öğreniyor.Projeyle, Eyüpsultan Camii ve çevresindeki tarihi şahsiyetleri gençlere tanıtmak, Eyüpsultan’da yaşama bilincini kuvvetlendirmek, değerlerini anlatmak, çocukların gelişimini sağlamak ve aidiyet duygularını geliştirmek hedefleniyor.Öğrencilerle düzenlenen gezi kapsamında sadece türbeleri ve tarihi mekânları ziyaret değil aynı zamanda kuşlara yem atmak, tarihi çarşıda alışveriş yaparak alışveriş kültürünü öğrenmek de var.

Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen “Genç Mihmandarlar Projesi” başladı.
Eyüpsultan’da bulunan orta dereceli okulların altıncı ve yedinci sınıflarında okuyan öğrencilere yönelik düzenlenen program ile gençler Eyüpsultan’ı gezerek, görerek öğreniyor.Projeyle, Eyüpsultan Camii ve çevresindeki tarihi şahsiyetleri gençlere tanıtmak, Eyüpsultan’da yaşama bilincini kuvvetlendirmek, değerlerini anlatmak, çocukların gelişimini sağlamak ve aidiyet duygularını geliştirmek hedefleniyor.
Öğrencilerle düzenlenen gezi kapsamında sadece türbeleri ve tarihi mekânları ziyaret değil aynı zamanda kuşlara yem atmak, tarihi çarşıda alışveriş yaparak alışveriş kültürünü öğrenmek de var. Gezi sonrası öğrenciler atölye çalışması yaparak gezide duydukları hikâyelerden esinlenerek; resim çizebiliyor, şiir yazıyor veya anılarını kısa hikâyelerle anlatıyorlar.

6 bin öğrenci Eyüpsultan’ı gezerek öğrenecek
Genç Mihmandarlar Projesiyle, ilçede 6 bin öğrenci Eyüpsultan’ı gezerek öğrenecek. Geziler Mayıs’ın ilk haftasına kadar devam edecek. Proje tamamlandığında açılacak bir sergiyle, çocukların yaptıkları resimler, yazdıkları şiirler ve yazılar sergilenecek.
Etkinliğe katılan Nihat Can Barış isimli öğrenci düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Bugün Eyüpsultan’ı gezdik. Eyüpsultan’da daha önce görmediğim sokakları, türbeleri ve Eyüpsultan Camii içini gördüm. Hayatımda ilk defa gördüm buraları. Daha önce Eyüpsultan’a gelmiştim ama buraları detaylı bir şekilde görmemiştim, incelememiştim. Öğrenciler adına çok faydalı oldu çünkü İngiliz, Fransız kültürü gibi başka kültürleri öğreniyoruz, neden kendi kültürümüzü öğrenmeyelim diye düşündüm. Çok teşekkür ediyorum. Bence diğer okullar, diğer belediyeler de bu tarz etkinlikleri yapmalı diye düşünüyorum.”

Öğrenciler etkinliği çok sevdi
Tahir Mete Köksal ise konuşmasında, “Bu projenin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Hiç görmediğim camiler, türbeler, medreseleri gördüm. Tarihi yakından görmüş olduk. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e teşekkür ediyorum” dedi. Uğur Efe Akıllı isimli öğrenci: “Gezi harikaydı. Tarihi yerleri gezdik, Oyuncakçılar Çarşısına gittik. Başka okulların da bu tür gezileri yapmasını isterim.” Elif Hasar isimli öğrenci: “Gezi çok güzeldi, çok beğendim. Tarihi yerleri yakından görme, tanıma imkanı buldum. Belediyemize çok teşekkür ediyorum.” Damla Karpuz: “Alibeyköy’de oturuyorum. Türbeyi çok beğendim, Eyüpsultan’da görmediğim yerleri gördüm. Yeni şeyler öğrendim. Daha önce de geliyordum Eyüpsultan’a ama bu kez çok farklı oldu.” Azra Yiğit ve Melek Nur Tikicieri: “Etkinlikte hem yeni şeyler öğrendik hem çok eğlendik. Sonra resim çizdik, şiir yazdık. Çok güzel bir etkinlik.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Salihli Belediyespor kendini aştı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
06:01
Sabah
07:25
Öğle
13:21
İkindi
16:31
Akşam
19:06
Yatsı
20:25

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.