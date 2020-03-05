Genç mihmandarlar Eyüpsultan’ı geziyor

Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen “Genç Mihmandarlar Projesi” başladı.

Eyüpsultan’da bulunan orta dereceli okulların altıncı ve yedinci sınıflarında okuyan öğrencilere yönelik düzenlenen program ile gençler Eyüpsultan’ı gezerek, görerek öğreniyor.Projeyle, Eyüpsultan Camii ve çevresindeki tarihi şahsiyetleri gençlere tanıtmak, Eyüpsultan’da yaşama bilincini kuvvetlendirmek, değerlerini anlatmak, çocukların gelişimini sağlamak ve aidiyet duygularını geliştirmek hedefleniyor.

Öğrencilerle düzenlenen gezi kapsamında sadece türbeleri ve tarihi mekânları ziyaret değil aynı zamanda kuşlara yem atmak, tarihi çarşıda alışveriş yaparak alışveriş kültürünü öğrenmek de var. Gezi sonrası öğrenciler atölye çalışması yaparak gezide duydukları hikâyelerden esinlenerek; resim çizebiliyor, şiir yazıyor veya anılarını kısa hikâyelerle anlatıyorlar.

6 bin öğrenci Eyüpsultan’ı gezerek öğrenecek

Genç Mihmandarlar Projesiyle, ilçede 6 bin öğrenci Eyüpsultan’ı gezerek öğrenecek. Geziler Mayıs’ın ilk haftasına kadar devam edecek. Proje tamamlandığında açılacak bir sergiyle, çocukların yaptıkları resimler, yazdıkları şiirler ve yazılar sergilenecek.

Etkinliğe katılan Nihat Can Barış isimli öğrenci düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Bugün Eyüpsultan’ı gezdik. Eyüpsultan’da daha önce görmediğim sokakları, türbeleri ve Eyüpsultan Camii içini gördüm. Hayatımda ilk defa gördüm buraları. Daha önce Eyüpsultan’a gelmiştim ama buraları detaylı bir şekilde görmemiştim, incelememiştim. Öğrenciler adına çok faydalı oldu çünkü İngiliz, Fransız kültürü gibi başka kültürleri öğreniyoruz, neden kendi kültürümüzü öğrenmeyelim diye düşündüm. Çok teşekkür ediyorum. Bence diğer okullar, diğer belediyeler de bu tarz etkinlikleri yapmalı diye düşünüyorum.”