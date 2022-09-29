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Genç milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'na Aydın'da hazırlanıyor

29.09.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'na Aydın'da hazırlanıyor

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Arnavutluk'ta düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası'na Aydın'daki kampta hazırlıklarını sürdüren kadın milli haltercilere destek ziyaretinde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı kadın halterciler, 15-25 Ekim tarihlerinde başkent Tiran'da yapılacak şampiyona hazırlıklarını Nazilli'deki kampta sürdürüyor.

Arnavutluk'ta önemli bir organizasyona katılacaklarını dile getiren Talat Ünlü, "Burada bizi misafir eden Nazilli Belediyemize çok teşekkür ederiz. Bize önemli bir katkı sağladılar. Şampiyonaya katılacak sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

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