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Genç milli yüzücüler, olimpiyat hayaliyle kulaç atıyor

30.01.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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Mersinli genç yüzücüler Melikşah Düğen, Atakan Malgil ve Mustafa Kaan Serdar, Türkiye'deki başarılarını olimpiyatlara taşımak istiyorlar - Milli sporcular, 2024 ve 2028'de yapılması planlanan Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için yoğun çalışıyorlar - Milli takım antrenörü Volkan Burak Tuncil: - "Yine Türkiye rekorları kırıp, olimpiyat B barajlarını geçmek istiyoruz. Avrupa Gençler Şampiyonaları için yıldızlarda ve gençlerde hedeflerimiz var"

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Genç yaşlarına rağmen kırdıkları rekorlarla dikkati çeken milli yüzücüler Melikşah Düğen, Atakan Malgil ve Mustafa Kaan Serdar, 2024 ve 2028'de yapılması planlanan olimpiyat oyunlarına katılabilmek için omuz omuza çalışıyor.

TED Mersin Koleji Spor Kulübü sporcularından 18 yaşındaki Melikşah Düğen, henüz 5 yaşındayken babasının yönlendirmesiyle başladığı yüzme sporunda kısa sürede adını duyurmayı başardı.

Fas'ta 2018 yılında düzenlenen Dünya Okul Sporları Olimpiyatı'nda 100 metre sırtüstü yarışmasında 0.59.03'lük derecesiyle dünya 3'üncüsü olan Melikşah, İstanbul'da 2019'da düzenlenen 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda da birinci olarak dikkatleri çekti.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonalarında 3 kez milli formayı temsil eden Melikşah Düğen, kariyerine 14 Türkiye rekoru sığdırdı.

Genç sporcu, AA muhabirine, olimpiyat barajını geçmeye çok yaklaştığını belirterek, "Geçen sezon 200 metre sırtüstü yarışlarındaki 2.01.98'lik derecemle olimpiyat B barajına yaklaştım, 95 salisem kaldı. Bu yılki hedefim daha hızlı yüzüp, olimpiyat B barajını geçip oyunlara adım adım ilerlemek. Şu an her şey çok güzel gidiyor." dedi.

Türkiye'nin yüzme sporunda son dönemlerde yakaladığı başarıların kendisini daha çok teşvik ettiğini vurgulayan Melikşah, "Her sporcunun olduğu gibi benim de olimpiyatlarda yarışmak çocukluktan beri hayalim. Türk sporcuların son dönemdeki başarıları beni bu konuda motive ediyor. Bugüne kadar çeşitli branşlarda kırdığım 14 Türkiye rekoru var. Bu yıl da yeni rekorlar için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

- Dünya 13 yaşındayken kırdığı rekoru konuştu

Takım arkadaşı 15 yaşındaki Atakan Malgil de çocuk yaşlarda başladığı yüzme sporunda başarı merdivenlerini hızla tırmandı.

Mersin'de 2018 yılında düzenlenen Performans Yüzme Müsabakaları'nda yarışan milli sporcu, 400 metre karışık yarışında 4.42.47'lik derecesiyle 13 ve 14 yaş Türkiye rekorlarını kırdı.

Dünyanın önde gelen yüzme haber sitelerinden "SwimSwam" tarafından, 13 yaşta performansı dünyanın en hızlı derecesi olarak kayıtlara geçirilen Atakan Malgil, Amerikalı ünlü yüzücü Michael Phelps'in gençliğiyle kıyaslandı.

Atakan, 2019 yılında yarıştığı 400 metre karışıkta kaydettiği 4.38.21'lik dereceyle de 14 yaş Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Milli sporcu, 2018'de yakaladığı başarının kendisini olimpiyat oyunları hedefine daha da yaklaştırdığını vurgulayarak, "Milli takımla ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve uluslararası organizasyonlarda madalyalar almak istiyorum. Yaşım genç, 2024 ve 2028'de düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda hedeflerim var. 400 metre karışık yarışmalarında derece almayı hedefliyorum." ifadesini kullandı.

Mersin'de 400 metre karışıkta yarışında kırdığı Türkiye rekorunun dünya basınında yer bulmasının kendisini mutlu ettiğini anlatan Atakan Malgil, kendisine inananları haksız çıkarmamak için antrenmanlarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.

- 13 yaşında 3 Türkiye rekoru kırdı

Milli yüzücülerden 14 yaşındaki Mustafa Kaan Serdar da 5 yaşındayken babasıyla gittiği bir yüzme antrenmanında sudan hoşlanınca spora başlamaya karar verdi.

Kısa mesafe yarışlarındaki hızıyla dikkati çeken milli yüzücü, geçen yıl Kırşehir'de düzenlenen Türkiye Küçükler Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kelebek yarışında kaydettiği 0.26.60’lık derecesiyle 13 yaş Türkiye rekorunu kırdı.

İstanbul'da geçen yıl 25-27 Aralık'ta düzenlenen Uzun Kulvar Yüzme Milli Takım Seçmesi'nde 100 metre yarışını 0.54.18 ile rekor kıran genç sporcu, bu müsabakadan 2 gün sonra Mersin'de yapılan Performans Yüzme Müsabakaları'nda da 50 metre serbest yarışındaki 0.25.32'lik dereceyle rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

Mustafa Kaan Serdar, milli formayı dünyada en iyi şekilde temsil etmek için sıkı çalıştığını belirterek, "Türkiye rekorları için yoğun şekilde çalıştım. Mutlu oldum, şaşkındım, kendimle gurur duydum. 2028'deki olimpiyatlar için hedeflerim var. Orada madalya alarak ülkemizi gururlandırmak istiyorum." dedi.

- "Yine Türkiye rekorları kırıp, olimpiyat B barajlarını geçmek istiyoruz"

Sporcuları yetiştiren milli takım antrenörü Volkan Burak Tuncil de sporcuların kırdıkları rekorlarla gururlandıklarını ifade ederek, 3 sporcunun da milli takımda yer bulmasından dolayı mutlu olduklarını anlattı.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlara iyi bir programla hazırlandıklarını söyleyen Tuncil, "Yine Türkiye rekorları kırıp, olimpiyat B barajlarını geçmek istiyoruz. Avrupa Gençler Şampiyonaları için yıldızlarda ve gençlerde hedeflerimiz var." ifadelerini kullandı.

Tuncil, en büyük hedeflerinin Olimpiyat Oyunları'na katılarak derece almak olduğuna işaret ederek, 2024 ve 2028'deki olimpiyatlar için çalışmalara erkenden başladıklarını aktardı.

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