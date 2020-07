Genç mühendislerden hayatı kolaylaştıracak projeler

Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri, mezuniyet projelerinde hem sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak hem de gündelik yaşamda kullanabilecek yazılımlardan cep telefonu uygulamalarına kadar birçok proje geliştirdi. Pandemi nedeniyle çevrim içi jüri karşısına çıkarak projelerini sergileyen öğrenciler, yapay zeka temelli çalışan moda uygulamasından 3 boyutlu video oyunlarına, kitap değiş tokuşu yapılan yerli ve yabancı turistlere rehber olabilecek uygulamaya kadar birbirinden farklı projelere imza attı.

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Covid-19 salgını nedeniyle mezuniyet projelerini çevrim içi ortamda jüri karşısına çıkıp sanal ortamda sergiledi. Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ünlütürk, yazılımın hayatımızın artık merkezinde yer aldığını belirterek, "Yaşam tarzlarımız da bilgisayarlara, akıllı cihazlara ve dolayısıyla yazılımlara giderek daha bağımlı hale geldi. Yazılım mühendisliği; analiz, tasarım, uygulama ve planlanan zaman ve bütçe dahilinde yüksek kaliteli yazılım bakımı ile ilgili bir mühendislik dalı. Her biri 4 yıl boyunca aldıkları derslerle alanlarında uzmanlaşan öğrencilerimiz, mezuniyet projeleri ile hem firmaların yazılım ihtiyaçlarına hem de hayatın her alanına yönelik çeşitli yazılımlar ve uygulamalar geliştirdi. Bu yıl, Covid-19 salgını nedeniyle her yıl yaptığımız mezuniyet projeleri sergimizi sanal ortamda gerçekleştirdik" dedi.