Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, İzmir'de konuştu:

İZMİR (AA) - Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (Genç MÜSİAD) Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, derneğin kurulduğu günden bu yana hem yurt içi hem de yurt dışı çalışmalarıyla ülkenin ulusal ve global arenada itici gücü olduğunu söyledi.

Akbal, derneğin İzmir şubesinin 15. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, 20 yıl önce kurulan Genç MÜSİAD'ın ülke genelinde 56, yurt dışında ise 32 temsilciliği ile kurumsal iletişim kapasitesine sahip bir gençlik platformuna dönüştüğünü belirtti.

Yurdun en önemli köşelerinden biri, Türkiye'nin itici gücü İzmir'de tekrardan bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Akbal, "20 yıl önce bugün tohumları atılan Genç MÜSİAD'ımız kurulduğu günden bugüne kadar kuruluş amacına layıkıyla hizmet etti. Kurulduğu günden bu yana hem yurt içi çalışmaları hem de yurt dışı çalışmalarıyla ülkenin hem ulusal hem global arenada itici gücü oldu. Herkesin siyaset ile yoğun uğraştığı bir dönemde iktisat diyerek iktisadi kalkınmayı amaçlayan Genç MÜSİAD olarak, yurt içi ve yurt dışında adım atmadık yer bırakmadık. İçinde bulunmadığımız bir platform da olmadı." diye konuştu.

Akbal, Genç MÜSİAD'ın yalnızca global alanda değil sivil toplum kuruluşlarıyla da aktif ve sürdürebilir iş birliği yaparak Endonezya, Özbekistan, Azerbaycan ve Avrupa'nın çeşitli noktalarında aktif projelerini sürdürdüğünü, İzmir'den de yoğun bir destek beklediklerini vurguladı.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı da bir insan için hayatta parayla elde edilemeyecek en kıymetli değerlerin tecrübe ve itibar olduğunu, tecrübeye kulak vermeyen ve itibarı dikkate almayanların kaybının hem imani boyutta hem de sosyal toplumda yerini kaybetmek anlamına geldiğini söyledi.

Genç iş adamlarına servet biriktirmemeleri tavsiyesinde bulunan Saygılı, "Çünkü servet beraberinde istiflemeyi getirir. Allah Rasulü ve sahabesi servet biriktirmedi, sermaye sahibi oldu. Zekat ve infak müessesesini ayakta tuttular. Eğer sermaye sahibi olup etrafınızdaki insanlara faydalı olmayı istiyorsanız o süreçte federal aşamada olursunuz. Sağ elin verdiğini sol elin duymadığı bir dünyada bir bakmışsınız ki bereket kapısı da karşınıza çıkacaktır. Özellikle bunu genç müslüman iş adamlarına ve iş adamı adayları kardeşlerime ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Saygılı, gençlere alanlarında en iyi olmak için çabalamaları gerektiğini belirterek, "Ben rulmancıyım. Makine mühendisiyim. 1987'de iş yerimi açtım. 36 yıldır kendi bildiğim işi yaptım. Gençler sizden istirhamım şu: İş adamları adaylarısınız. Bir şeyin her şeyini bilin. Onu hakkıyla yerine getirin. Önce işinize profesyonelleşin, ihtisaslaşın. Bu ihtisaslaşmanızın sonucunda başardığınız bir dünyada profesyonel bir kadro oluşturduğunuzda 15 beş sene sonra, 'ben şu işe de gireyim' diyebilirsiniz. Yönetemediğiniz iş, sizin işiniz değildir. Başlarken batarsınız, bitersiniz. Bunun özellikle altını çizerek söylüyorum. Bundan birçok örnek alacağınızı da biliyorum." diye konuştu.

Genç MÜSİAD İzmir Başkanlığına Mehmet Akif Gemici getirildi.

Toplantıya İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Saffet Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile Genç MÜSİAD üyeleri katıldı.

