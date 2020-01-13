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  4. Genç müzisyenler göz doldurdu

Genç müzisyenler göz doldurdu

ANTALYA HABERLERİ  | 13.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çocuk Korusu ve Enstrüman Bölümü, yeni yılın ilk konserini verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çocuk Korusu ve Enstrüman Bölümü, yeni yılın ilk konserini verdi. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konser yoğun ilgi görürken, genç müzisyenler başarılarıyla göz doldurdu.
Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu’nda düzenlenen Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nın yeni yıl konseri beğeni topladı. İki bölüm halinde gerçekleşen konserde Çocuk Korosu, Rufina Bahadır’ın piyano solo ve koro şarkılarını seslendirdi. Enstrüman bölümünde piyano, gitar ve keman eğitimi alan öğrenciler de seçkin eserleri başarıyla çaldı.
Piyano eğitimine Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarında başlayan ve Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano Yarışmasında kendi yaş kategorisinde birinci olan Nil Göksel de gecede mini bir konser verdi. Yoğun ilgi gören konser sonunda aileler ve davetliler genç müzisyenleri dakikalarca alkışladı.

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