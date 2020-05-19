Genç Müzisyenler için oylama yarın başlıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği ve Türkiye’nin en iyi ev müzik performansının seçileceği ‘Genç Müzisyenler Yarışması’nda oylama yarın başlıyor. Bugün saat 23.00’e kadar başvuruların komsumeclisi.com üzerinde açık olacağı yarışmada oylama yine aynı internet sitesinden Çarşamba saat 09.00’da başlayacak, 21 Mayıs saat 23.00’te sona erecek.

Korona virüs salgınıyla birlikte kültür ve sanatın yeni üretim alanı evler, kitlerle buluştuğu kanal da sosyal medya platformları haline gelirken Antalya’da da Muratpaşa Belediyesi, yaşları 14 ile 30 arasında değişen genç müzisyenlerin katılımına açık Genç Müzisyenler Yarışması düzenlendi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmada amatör, profesyonel müzisyenlerin sosyal medyayı sallayan ev kayıtlarının en iyileri halk oylamasıyla seçilecek.

Türkiye’ye açık

Türkiye’nin ilk dijital demokrasi uygulaması komsumeclisi.com üzerinden devam eden yarışmaya katılmak isteyen müzisyenler için süre bugün saat 23.00’de dolacak. Müzisyenler, Türkiye’de ilk korona virüs vakasının doğrulandığı 11 Mart’tan 19 Mayıs’a evlerinde kaydettikleri çalışmaların youtube linkiyle birlikte sitede bulunan formu doldurarak yarışmaya katılabilir. Yarışmaya şu ana kadar 254 başvuru olurken şartları taşıyan 141 performans komsumeclisi.com’a yüklendi. Türkiye’nin her yerinden katılıma açık olan yarışmada oylama ise 20 Mart Çarşamba günü saat 09.00’da başlayacak ve 21 Mayıs saat 23.00’e kadar devam edecek. Komsumeclisi.com üzerinden yapılacak oylama yine tüm Türkiye’ye açık olarak yapılacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yarışmada dereceye girenlerin Kaleiçi’nde bir hafta tatille ödüllendirileceklerini belirtirken “Muratpaşa Belediyesi olarak bu yarışmayı düzenlerken, tek amacımız, mekan ve zaman boyutunda bambaşka pratiklerle devam eden kültür ve sanat ortamını ve sanatsal üretimleri desteklemek” diye konuştu.

