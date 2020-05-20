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Genç Müzisyenler Yarışması’nda kazananlar belli oluyor

ANTALYA HABERLERİ  | 20.05.2020 12:12 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği ve müzik videolarının en iyilerinin seçileceği ‘Genç Müzisyenler Yarışması’nda başvurular sona erdi.

Genç Müzisyenler Yarışması’nda kazananlar belli oluyor

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği ve müzik videolarının en iyilerinin seçileceği ‘Genç Müzisyenler Yarışması’nda başvurular sona erdi. 191 video Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com üzerinden halk oylamasına açılırken, yarışmanın kazananları Cuma günü ilan edilecek.
Muratpaşa Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği ve Türkiye’nin en iyi ev müzik performansının seçileceği ‘Genç Müzisyenler Yarışması’na başvurulan dün 23.00’de sona erdi. Yarışmaya 312 başvuru olurken 191’i şartnameye uygun bulunarak oylama için komsumeclisi.com’a yüklendi. En iyilerin halk oylamasıyla seçileceği yarışmada oylama bugün saat 09.00’da başladı. Solo vokal, solo enstrüman ve grup olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlenen yarışmada oylama 21 Mayıs saat 23.00’te sona erecek. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sonuçların Cuma günü ilan edileceğini belirtirken yarışmada dereceye girenlerin Kaleiçi’nde bir hafta tatille ödüllendirileceklerini söyledi.

Genç Müzisyenler Yarışması’nda kazananlar belli oluyor

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