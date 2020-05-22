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Genç Müzisyenler Yarışması’nın birincisi Antalya’dan

ANTALYA HABERLERİ  | 22.05.2020 13:09 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, internet üzerinden gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en iyi ev müzik performanslarının oylandığı ‘Genç Müzisyenler Yarışması’nda 56 bin 971 oy kullanıldığını belirterek solo enstrümanda Antalya’dan Arda Özdemir, solo vokalde İstanbul’dan Selen Yücetürk ve grupta ise Muğla’dan Beste ve İmge İnci’nin birinci olduğunu açıkladı.Korona virüs salgınıyla birlikte kültür ve sanatın yeni üretim alanı evler, kitlerle buluştuğu kanal da sosyal medya platformları haline gelirken Antalya’da da Muratpaşa Belediyesi, yaşları 14 ile 30 arasında değişen genç müzisyenlerin katılımına açık Genç Müzisyenler Yarışması düzenlendi.

Genç Müzisyenler Yarışması’nın birincisi Antalya’dan

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, internet üzerinden gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en iyi ev müzik performanslarının oylandığı ‘Genç Müzisyenler Yarışması’nda 56 bin 971 oy kullanıldığını belirterek solo enstrümanda Antalya’dan Arda Özdemir, solo vokalde İstanbul’dan Selen Yücetürk ve grupta ise Muğla’dan Beste ve İmge İnci’nin birinci olduğunu açıkladı.
Korona virüs salgınıyla birlikte kültür ve sanatın yeni üretim alanı evler, kitlerle buluştuğu kanal da sosyal medya platformları haline gelirken Antalya’da da Muratpaşa Belediyesi, yaşları 14 ile 30 arasında değişen genç müzisyenlerin katılımına açık Genç Müzisyenler Yarışması düzenlendi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmada amatör, profesyonel müzisyenlerin sosyal medyayı sallayan ev kayıtlarının en iyileri halk oylamasıyla seçildi.
Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye’nin ilk dijital demokrasi uygulaması www.komsumeclisi.com üzerinden gerçekleşen yarışmaya üç farklı kategoride 312 başvuru olurken şartnameye uyan 190 video müzik çalışmasının siteye yüklendiğini söyledi. 20 Mart Çarşamba günü saat 09.00’da yarışmanın halk oylamasının başladığını ve 21 Mayıs saat 23.00’te ona erdiğini belirten Başkan Uysal, yarışmada tam 56 bin 971 oy kullanıldığını açıkladı.
Yapılan oylamanın sonunda, Antalya’dan yarışmaya katılan ve piyanosuyla bir Johannes Brahms yorumu sunan Arda Özdemir, 5 bin 108 oyla, solo enstrümanda birinci oldu. Solo vokalde ise İstanbul’dan yarışmaya katılan Selen Yücetürk, seslendirdiği ‘Bebeğin beşiği çamdan’ türküsüyle 4 bin 711 oy alarak birinciliğe uzandı. Grupta ise Muğla’dan yarışmaya katılan Beste ve İmge İnci ‘Aşk kırıntıları’ şarkısıyla 4 bin 304 oy alarak birinci oldu.
Başkan Uysal, tüm kategorilerde birinci olanların Kaleiçi’nde bir haftalık tatille ödüllendirileceklerini söyledi.

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