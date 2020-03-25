YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Genç nüfusun kalmadığı köyde ihtiyar heyeti seferberlik ilan etti

Genç nüfusun kalmadığı köyde ihtiyar heyeti seferberlik ilan etti

AYDIN HABERLERİ  | 25.03.2020 14:15 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanınca, Aydın’ın genç nüfusu kalmayan köylerde seferberlik ilan edildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanınca, Aydın’ın genç nüfusu kalmayan köylerde seferberlik ilan edildi. Karpuzlu ilçesine bağlı kırsal Gölcük Mahallesi’nde yaşayanların yaklaşık yarısı ihtiyarlardan oluşunca Köyde nöbetçi imam ve aza uygulaması başlatıldı. Köyde su dağıtımından ilaç ihtiyacına, bakkal ihtiyacından banka işlemlerine kadar yaşlıların tüm ihtiyaçları Muhtar ve azaların yanı sıra imamlar tarafından görülüyor.
Karpuzlu Gölcük mahallesinde doğup büyüyen gençlerin yıllar önce şehre göç etmesi nedeniyle şu anda köy nüfusunun yaklaşık yarısının yaşlılardan oluştuğunu belirten Muhtar Kemal Uslu, evden çıkmaması gereken yaşlıların ihtiyaçlarını gönüllülük esasına göre uyguladıkları nöbet sistemi ile karşıladıklarını söyledi.
Yaşlıların önemli bir değer olduğunu ve onların ihtiyaçlarını severek karşıladıklarını belirten Köy Muhtarı Kemal Uslu, “Üç kırsal mahalleden oluşan köyümüzde yaklaşık 800 kişi yaşıyor. Gençlerin yıllar önce şehre göç etmesi nedeniyle köyde ikamet eden vatandaşlarımızın nerdeyse yarısı yaşlı nüfus. Yaşlı nüfusun evden çıkması yasaklanınca Köy ihtiyar heyeti olarak mahallemizde görev yapan imamlarla birlikte toplantı yaptık. Başta imamlarımız olmak üzere azalarımız sağ olsunlar gönüllü olarak hizmet etmek istediklerini söyledi. Yasağın uygulandığı günden bu yana 24 saat yaşlılarımızın hizmetindeyiz” dedi.
Evden çıkma yasağı başlar başlamaz köydeki tüm ikametlere kapı kapı dolaşıp yaşlıları bilgilendirdiklerini ve birçok yaşlının telefonlarına kendilerinin numaralarını kaydedip kısa yol arama tuşu ayarladıklarını belirten Kemal Uysal, “İhtiyacı olan yaşlılarımız günün her saati bize çağrı atabiliyor. Biz de ne ihtiyacı varsa hemen temin edip evlerine götürüyoruz” diyerek böylesi bir zamanda yaşlıların gönlünü almaktan mutlu olduklarını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Hastane bahçesi dezenfekte edildi

Hastane bahçesi dezenfekte edildi

Aydın Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
06:57
Öğle
13:20
İkindi
16:48
Akşam
19:32
Yatsı
20:48

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Ege Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Anıt Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nazilli Belediyesi’nden Korona virüs ile mücadelede örnek çalışma

Nazilli Belediyesi’nden Korona virüs ile mücadelede örnek çalışma

Nazilli şehitler için tek yürek oldu

Nazilli şehitler için tek yürek oldu

Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

Nazilli’de ekonominin öncüleri ödüllendirildi

Nazilli’de ekonominin öncüleri ödüllendirildi

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.