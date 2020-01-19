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  4. Genç Parti Hakkari il kongresi yapıldı

Genç Parti Hakkari il kongresi yapıldı

HAKKARİ HABERLERİ  | 19.01.2020 17:22 | Son Güncelleme

Genç Parti Hakkari’de il kongresini gerçekleştirdi.

Genç Parti Hakkari il kongresi yapıldı

Genç Parti Hakkari’de il kongresini gerçekleştirdi. Tek liste ile yapılan kongrede Ali Hatipoğlu Genç Parti Hakkari İl Başkanı seçildi.
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonundan gerçekleştirilen kongreye, Genç Parti Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ayanoğlu, Genç Parti Van İl Başkanı Hazım Zariç, Batman İl Başkanı Veysi Rüzgar, il yönetimi, ilçe teşkilat mensupları ile bazı siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede, Merkez Yürütme Kurulu başkanlığında divan oluşturuldu ve yeni dönemde yapılacak faaliyetler dile getirildi. Tek liste ile gidilen seçimde İl Başkanlığına getirilen Ali Hatipoğlu kendini göreve layık gören partililere ve delegelere teşekkür etti.

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