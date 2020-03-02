Genç prodüktör Tolga Aykut yeni projelerini anlattı

Genç prodüktör Tolga Aykut, yeni kurmuş olduğu müzik şirketi ile müzik dünyasına gündemden düşmeyecek yeni projelerle 2020’ye ses getirecek başarılara imza atmaya hazırlanıyor.

2016 yılından itibaren Zula Müzik çatısı altında yaptığı prodüksiyonlar, başarılı performans ve müzik dünyasındaki bir çok kaliteli ve farklı işler ile gündemden düşmeyen isimlerle çalışan yeni nesil yapımcı Tolga Aykut, son günlerde adından söz edilen Irmak Arıcı’nın da ilk single yapımcısı. Tolga Aykut; Pınar Süer, Irmak Arıcı gibi isimlerin çok geniş kitlelere başarıyla yayılmasında büyük desteği oldu.

