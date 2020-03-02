YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Genç prodüktör Tolga Aykut yeni projelerini anlattı

Genç prodüktör Tolga Aykut yeni projelerini anlattı

ERZURUM HABERLERİ  | 02.03.2020 15:44 | Son Güncelleme

Genç prodüktör Tolga Aykut, yeni kurmuş olduğu müzik şirketi ile müzik dünyasına gündemden düşmeyecek yeni projelerle 2020’ye ses getirecek başarılara imza atmaya hazırlanıyor.2016 yılından itibaren Zula Müzik çatısı altında yaptığı prodüksiyonlar, başarılı performans ve müzik dünyasındaki bir çok kaliteli ve farklı işler ile gündemden düşmeyen isimlerle çalışan yeni nesil yapımcı Tolga Aykut, son günlerde adından söz edilen Irmak Arıcı’nın da ilk single yapımcısı.

Genç prodüktör Tolga Aykut yeni projelerini anlattı

Genç prodüktör Tolga Aykut, yeni kurmuş olduğu müzik şirketi ile müzik dünyasına gündemden düşmeyecek yeni projelerle 2020’ye ses getirecek başarılara imza atmaya hazırlanıyor.
2016 yılından itibaren Zula Müzik çatısı altında yaptığı prodüksiyonlar, başarılı performans ve müzik dünyasındaki bir çok kaliteli ve farklı işler ile gündemden düşmeyen isimlerle çalışan yeni nesil yapımcı Tolga Aykut, son günlerde adından söz edilen Irmak Arıcı’nın da ilk single yapımcısı. Tolga Aykut; Pınar Süer, Irmak Arıcı gibi isimlerin çok geniş kitlelere başarıyla yayılmasında büyük desteği oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi? 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi?
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Erzurum Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:40
Öğle
12:32
İkindi
15:41
Akşam
18:15
Yatsı
19:32

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Güven Eczanesi
Palandoken
Çaykara Eczanesi
Yakutiye
Ertuğrul Gazı Eczanesi
Palandoken
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

Bunlar saçlara zarar veriyor

Bunlar saçlara zarar veriyor

Ak Parti Aşkale’de istişare etti

Ak Parti Aşkale’de istişare etti

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.