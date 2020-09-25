Genç şairler birincilik için ter döktü

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışmaları Doğu Anadolu Bölgesi Şiir Yarışması sona erdi. Adaylar birinci olmak için online sistemle yapılan yarışmada ter döktü. Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi’nden oluşan Jüri birincileri seçerken bir hayli zorlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Doğu Anadolu Bölgesi Şiir Yarışması nefesleri kesti.

Kültür ve Sanat Yarışmaları Doğu Anadolu Bölgesi Şiir Yarışması’na 13 ilden 43 yarışmacı katıldı. Şiir yarışmaları erkekler ve kadınlar da iki ayrı yaş gurubunda dört kategoride gerçekleşti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi ile KYK Eğitim Şube Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde KYK toplantı salonunda gerçekleştirilen şiir yarışması finallerinde Jüri’yi Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı M. Hanifi İspirli ile yönetim kurulu üyeleri Prodüktör İsmail Bingöl ile Prof. Dr. H. Ömer Özden oluşturdu.

Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Muammer Aydın, Şube Müdürü Letif Arslan, Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, KYK Eğitim Şube Müdürü İbrahim Şimşek ile gençlik lideri Erhan Tuna’nın görevli olarak katıldığı final yarışmasında genç şairler şiirlerini online olarak sislendirdi.

Koronavirüs (Covid-19) Salgını nedeniyle yarışma online yapıldı. Pandemi tedbirleri nedeniyle yarışmacılar kendi illerinde seslendirdikleri şiirlerin videolarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezine gönderdi.

Jüri, genç şairler arasından birincileri belirlemek için bir hayli zorlandı.

Jüri bir hayli zorlandı

14-17 ve 18-25 yaş aralığı olmak üzere dört ayrı kategoride erkekler ve kadınlar arasında yapılan Doğu Anadolu Bölgesi Şiir Yarışmasında Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı M. Hanifi İspirli ile yönetim kurulu üyeleri Prodüktör İsmail Bingöl ile Prof. Dr. H. Ömer Özden’den oluşan Jüri birincileri belirlemek için bir hayli zorlanırken, genç şairlerde birinci olarak Türkiye finallerine gitmek için ter döktü.

Bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle Şiir Bölge Şampiyonası’nın online olarak Erzurum’da yapıldığını belirten Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, “13 ilden 43 aday dört ayrı kategoride yarışarak birincilik mücadelesi verdi. Jürimiz yarışma sonunda birincileri belirledi. Birinci olan yarışmacılar Türkiye finallerine katılacak” dedi.

Yarışmanın ardından Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Muammer Aydın, şube müdürü Letif Arslan, Palandöken İlçe Müdürü Memet Gözütok ile KYK Eğitim Şube Müdürü İbrahim Şimşek Jüri’ye desteklerinden ötürü filoğrafi işlemeli Türk bayrağı ve kitap hediye etti.

Palandöken Gençlik Merkezi Gönüllerinden Hilal Kılıç’ın sunuculuğunu yaptığı Yarışmada 14-7 yaş grubu erkekler kategorisinde Elazığ’dan Muhammet Mert Özdemir 255 puanla birinci olurken, Hakkari’den A.Kadir Faruk 212 puanla ikinci, Kars’tan Ümit Bayraktar 208 puanla üçüncü oldu.

14-17 yaş kadınlarda Hakkari’den Müzeyyen Demir 248 puanla birinciliği elde ederken, Elazığ’dan Merve Nur Da 247 puanla ikinci, Erzincan’dan Nuray Sunar 227 puanla üçüncü sırada yer aldı.

18-25 yaş erkekler kategorisinde Erzincan’dan Hamza Işık 250 puanla biriciliği kazanırken, Erzurum’dan Alperen Öztaş 248 puanla ikinci, Ağrı’ndan Zeki Medetoğlu 233 puanla üçüncü oldu.

18-25 yaş kadınlarda Malatya’dan Hacer Yeşil 250 puanla birinci olurken, Elazığ’dan Elif Alkan 224 puanla ikinci, Ardahan’dan Nilay Çiftçi 233 puanla üçüncü sırada yer aldı.

