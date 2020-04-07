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Genç Şavak Derneğinden polislere ziyaret

ERZİNCAN HABERLERİ  | 07.04.2020 14:58 | Son Güncelleme

Genç Şavak Derneği mensupları, Türk Polis Teşkilatının 175.

Genç Şavak Derneğinden polislere ziyaret

Genç Şavak Derneği mensupları, Türk Polis Teşkilatının 175. yılı etkinlikleri kapsamında yol kontrol noktalarında bulunan polisleri ziyaret ederek haftalarını kutladılar.
Erzincan’da faaliyet gösteren Genç Şavak Derneği üyeleri Türk Polis Teşkilatının 175 yılı etkinlikleri kapsamında polis teşkilatını ziyaret ederek, öğle yemeği ikramında bulundular. Yapmış oldukları faaliyet ile ilgili açıklamalarda bulunan Genç Şavak Derneği Başkanı Özkan Beydili şunları söyledi; “Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftasını kutluyorum. Ebediyete intikal eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Bununla birlikte ülkece Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz böyle bir dönemde sağlık çalışanlarımız kadar kahramanca görev yapan değerli emniyet görevlilerimizin yanında olduğunu hissettirmek ve sosyal farkındalık oluşturmak adına polislerimizi görev yerlerinde ziyaret ederek ekmeğimizi paylaştık. Bu vesile ile tekrar Erzincan İl Emniyet Müdürü Sayın Bülent Şensoy nezdinde tüm polis teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun”
Emniyet personelleri de, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Genç Şavak Derneğinden polislere ziyaret

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