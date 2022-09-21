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"Genç şefler" Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde yarışacak

21.09.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Genç şefler" Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde yarışacak

Bu yıl 7-9 Ekim'de düzenlenecek 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında "Genç Şefler Yarışması" gerçekleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, festival kapsamındaki "Genç Şefler Yarışması"nda, geleceğin şefleri hünerlerini sergileyecek.

Merkez Park Festival Alanı'nda yapılacak yarışma, "Genç Şefler Yarışması", "Üniversiteli Genç Şefler Bireysel Yarışması", "Üniversiteli Genç Şefler Ekip Yarışması", "Liseli Genç Şefler Bireysel Yarışması" ve "Liseli Genç Şefler Ekip Yarışması" olmak üzere 5 farklı kategoride düzenlenecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler, 30 Eylül'e kadar festivalin internet sitesinden ücretsiz başvurabilecek.

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