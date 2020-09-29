Genç sosyolog, kansere yenik düştü

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğüne bağlı Palandöken Sosyal Hizmet Merkezinde görevli Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli Sosyolog Hicran Aynalı, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek, hayata veda etti.

39 yaşında kanser hastalığına yakalanan Aynalı, Ankara’da ameliyat oldu, ameliyattan sonra fenalaşan genç sosyolog yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Burada hayatını kaybeden Aynalı’nın cenazesi Erzurum’a getirildi.

Aynalı için Abdurrahman Gazi Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AÇSH İl Müdür Yardımcıları Celal Bilen, İsmet Erdal, Tamer Ekinci, Palandöken Sosyal Hizmetler Müdürü Arif Aras, Müdür Yardımcısı Vedat Gömleksiz, Nene Hatun Çocuk Evleri Müdürü Cevat Çimen ve Aynalı’nın ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, hayat dolu ve mesleğinde başarılı bir personeli kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, Aynalı’nın yakınlarına ve sosyal hizmet camiasına baş sağlığı diledi.

İlbaş, Aynalı’nın ailesine taziyelerini ileterek, ‘’ Vefat eden personelimiz hayat dolu bir meslek elemanıydı. Sahada başarılı çalışmalara imza atıyordu. Personelimizi genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allahtan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza baş sağlığı dileklerimi iletiyorum’’ dedi.

