Genç sporcu Miraç Özgenel, üç branşta Türkiye şampiyonluğu hedefliyor:

ORHAN YOLDAŞ - Türkiye wushu kung fu ile muaythai şampiyonalarında bir altın, 3 gümüş ile 4 bronz madalya kazanan Miraç Özgenel, boks, muaythai ve wushu kung fu branşlarında Türkiye şampiyonu olmak için haftanın her günü antrenman yapıyor.

Ağabeyi Yusuf Özgenel'in wushu kung fu da ulusal müsabakalarda madalyalar almasının ardından bu spora başlayan 14 yaşındaki Miraç, girdiği müsabakalarda 8 madalya kazandı.

Okul dışındaki vaktinin önemli kısmını spor salonunda geçiren Miraç, son olarak şubat ayında Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Haftanın 7 günü antrenmanda ter döken Miraç, boks, muaythai ile wushu kung fu da Türkiye şampiyonlukları elde ederek Avrupa şampiyonalarına katılmayı ve ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmeyi ümit ediyor.

Genç sporcu, haziran ayında düzenlenecek boks ve muaythai Türkiye Şampiyonaları'nda altın madalya almayı hedefliyor .

Miraç Özgenel, AA muhabirine, ağabeyi sayesinde başladığı boks ve muaythaide bir süre sonra düzenli antrenman yapmaya başladığını anlattı.

- Hedef dünya şampiyonluğu

Her gün düzenli olarak antrenman yaptığını, hafta içi günde 4 saat, hafta sonları ise çift idmanla kendisini müsabakalara hazırladığını dile getiren Miraç, antrenmanların kendisini başarıya götüreceğine inandığını kaydetti.

Aldığı başarılı sonuçlarla 10-16 Haziran'da Antalya'da düzenlenecek Türkiye Muaythai Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Miraç, "Birinci olmak ve Malezya'daki dünya şampiyonasında da altın madalya almayı hedefliyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Üç branşta boks, muaythai ile wushu kung fu da Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyorum. Geçen yıl Muaythai Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılacaktım, ancak yaştan dolayı katılamadım." ifadelerini kullandı.

- Severek yapılan antrenman başarı getiriyor

Yardımcı Antrenör Abdullah Yavuz ise antrenmanlara Özgenel'in istekli şekilde geldiğini ve severek yaptığını söyledi.

Severek yapılan antrenmanların başarı getirdiğine işaret eden Yavuz, "Arkadaşça, dostça antrenmanlarımızı sürdürüyoruz, aslında başarı da buradan geliyor. Miraç, ulusal müsabakalarda bir çok başarı elde etti." diye konuştu.

