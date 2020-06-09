Genç tiyatroculara kitap seti

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN Genel Müdürlüğünün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Genç Şarlo yarışmasında dereceye girenler 19 kitaplık tiyatro kütüphanesi seti kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı ve İZELMAN Genel Müdürlüğü, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sahneyi gençlere teslim etti. Sanal ortamda düzenlenen ve tiyatro tutkunlarının evlerinden katıldığı Genç Şarlo yarışması, birbirinden yetenekli gençlerin tirat performanslarına sahne oldu. Yarışma bir ay sürdü. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu; Açık Kategori’de Tuğçe Acar, Kübra Kalabalık ve Selin Ece Topuzlar; Lise Kategorisi’nde Irmak Aktaş, Rüzgar Tan Uygun ve Yaren Alp; Üniversite Kategorisi’nde ise Ferit Caner Uray, Deniz Bice ve Nisa Çakır ilk üç dereceyi aldı. Sanat ve değer üreten gençlere 19 kitaplık tiyatro kütüphanesi seti hediye edildi.

