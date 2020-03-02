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Genç trompetçi Memet Çelik, Mersin’in gururu oldu

MERSİN HABERLERİ  | 02.03.2020 12:28 | Son Güncelleme

Mersinli genç trompet sanatçısı Memet Çelik, bu yıl 22-29 Şubat tarihleri arasında Gürcistan’ın Batum kentinde düzenlenen 6.

Mersinli genç trompet sanatçısı Memet Çelik, bu yıl 22-29 Şubat tarihleri arasında Gürcistan’ın Batum kentinde düzenlenen 6. International Music Competition “Silk Way” Batumi yarışmasında, Winds/Trumpet kategorisinde birinci olarak Türkiye’ye döndü.
Batum’da gerçekleştirilen 6. International Music Competition “Silk Way” Batumi yarışmasına, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Almanya’dan 134 yarışmacı katıldı. Genç trompetçi Memet Çelik, yarışmada Winds/Trumpet kategorisinde birincilik elde dereke Mersin’in gururu oldu. Yarışmaya, Türkiye’den, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ile birlikte MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarından çok sayıda genç yetenek katıldı.
Genç sanatçıların tanıtılması, dünya kültürel mirasının korunarak daha da geliştirilmesi, genç sanatçılara profesyonel gelişim fırsatlarının oluşturulması, sanat alanında uluslararası ilişkilerin ve işbirliğinin güçlendirilmesi hedefiyle düzenlenen yarışmada Çelik, P. Depre Konçerto, A. Goedicke Konser Etütü op. 49, J. B. Arban Brilant Fantezi, Sh. Davitashvili Mavi Gökyüzü eserlerini seslendirdi.
Yarışma öncesi aynı repertuvarla Akdeniz Opera ve Bale Kulübünün sponsorluğunda, Nevit Kodallı Konser Salonunda bir konser gerçekleştiren Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı lise 3’üncü sınıf öğrencisi Memet Çelik, göz doldurarak adından söz ettirmişti.

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