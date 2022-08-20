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"Genç Türkiye Forumu"nun ikincisi Nevşehir'de yapıldı

20.08.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Genç Türkiye Forumu"nun ikincisi Nevşehir'de yapıldı

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun (TGSP) projesi kapsamında düzenlenen "Genç Türkiye Forumu" toplantılarının ikincisi Nevşehir'de yapıldı.

"Mülteci Algısı" temasıyla, İç Anadolu Bölgesi'nden 18-30 yaş arası 200'den fazla gencin katılımıyla gerçekleştirilen programın müzakere oturumu Paşabağı'nda, Taha Hüseyin Karagöz moderatörlüğünde, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Erdoğan, programdan önce gazetecilere, ilki İzmir'de gerçekleştirilen toplantıların 7 bölgenin tamamında farklı konu başlıklarıyla düzenleneceğini belirtti.

TGSP tarafından düzenlenen programında temel mantığının, gençlerin gündeminde olan konuları gençlerle konuşup müzakere etmek olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bunu belli bir disiplin içinde akademisyenlerin katkısıyla yapmakla, derli toplu sonuçlar, çözüm önerileri, sorun noktalarının gençler nezdinde neler olduğu ve genel temayüller ortaya çıkıyor. 10 ildeki bütün üniversitelerden burada genç arkadaşlarımız arasında adeta bir mozaik oluşturuldu. Farklı kanaatleri olan arkadaşlar aynı masada tartışıp olgunlaştırdılar. Birbirlerini düşünmeye sevk ettiler. Çıkan sonuçları hem kamuoyu hem de ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacağız." dedi.

Program, Erdoğan ve Kınık'ın konuşması ve katılımcı öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Genç Türkiye Forumu'nun ilki 21 Mayıs 2022'de "Türkiye'nin Gençleri Yurt Dışı Algısı" temasıyla İzmir'de düzenlenmişti.

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Nevşehir Bilal Erdoğan

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