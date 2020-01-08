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  4. Genç yaşta kalbine yenik düştü

Genç yaşta kalbine yenik düştü

ÇORUM HABERLERİ  | 08.01.2020 16:48 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesi nüfusuna kayıtlı 39 yaşındaki İbrahim İncesulu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.İlçe eşrafından Kamil İncesulu’nun oğlu, Bayram ve Mehmet İncesulu’nun ağabeyleri İbrahim İncesulu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çorum’un Sungurlu ilçesi nüfusuna kayıtlı 39 yaşındaki İbrahim İncesulu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
İlçe eşrafından Kamil İncesulu’nun oğlu, Bayram ve Mehmet İncesulu’nun ağabeyleri İbrahim İncesulu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ankara’da berberlik yapan 39 yaşında İncesulu’nun ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Taziyeleri kabul eden aile bireyleri, gözyaşlarına hakim olamadı. İncesulu’nun cenazesi bugün Ulu Cami’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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İkindi
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Akşam
17:36
Yatsı
19:01

Çorum Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Çorum Eczanesi
Merkez
Çeliker Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Funda Ünal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Esra Ecz. Eczanesi
Osmancik
Arzum Eczanesi
Sungurlu
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