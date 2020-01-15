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  4. Genç yetenekler “Beyoğlu’nda Gezersin” oyunuyla performanslarını sergiledi

Genç yetenekler “Beyoğlu’nda Gezersin” oyunuyla performanslarını sergiledi

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.01.2020 08:50 | Son Güncelleme

Geleceğin oyuncuları, aldıkları eğitimler sonrası “Beyoğlu’nda Gezersin” oyunuyla yeteneklerini sergiledi.

Geleceğin oyuncuları, aldıkları eğitimler sonrası “Beyoğlu’nda Gezersin” oyunuyla yeteneklerini sergiledi. Derlemesini ve yönetmenliğini Mehmet Karaosmanoğlu’nun yaptığı oyun izleyicilerden tam not aldı.
Beyoğlu Belediyesi tarafından açılan tiyatro kursunda eğitim alan gençler, ‘Beyoğlu’nda Gezersin’ oyunuyla Akademi Beyoğlu’nda izleyicinin karşısına çıktı. Temel oyunculuk eğitimlerini ve sahne uygulamalarını tamamlayan 19 genç tiyatrocu, Beyoğlu’nun kültürel zenginliğinin anlatıldığı tek perdelik komedi oyunundaki performanslarıyla izleyicilerin beğenisini topladı. Derlemesini ve yönetmenliğini Mehmet Karaosmanoğlu’nun yaptığı oyunda Beyoğlu’nun zenginlikleri genç oyuncular tarafından ustalıkla işlendi. Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan da genç yeteneklerin oyununu en önden izlerken, kimi izleyiciler gençlerin performansını cep telefonlarıyla da kaydetti.

“Keyifli bir oyun, içinde mesajlar da var”
Oyunun derlemesini ve yönetmenliğini yapan Mehmet Karaosmanoğlu, genç yeteneklerin her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, “Oynadığımız skeçler vardı, o skeçlerden bir derleme yaptım. Bu skeçler farklı konuları içeren parodiler. Bunları Beyoğlu kültürüyle buluşturdum. İsmini de hepimizin bildiği Beyoğlu’nda Gezersin şarkısıyla da bütünleştirdik. 1 saatlik bir oyun. Kursiyer öğrencilerimiz bunlar, 2,5 aylık bir çalışma haftada 2 gün dörder saat çalıştık. Bize bu imkanı Beyoğlu Belediye Başkanlığımız verdi, Beyoğlu Halk Eğitim Merkeziyle işbirliği içinde. Ben hem Beyoğlu Belediye Başkanımıza hem Beyoğlu Halk Eğitim Merkezine çok çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir oyun, içinde mesajlar da var” dedi.

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