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Genç yetenekler büyükşehiri tercih ediyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.09.2020 13:44 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesinin verdiği ücretsiz yüzme kurslarında keşfedilen yeteneklerle 2015 yılında kurulan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı, yeni üyeleriyle büyümeye devam ediyor.Denizli Büyükşehir Belediyesinin il merkezinde 4, ilçelerde de 4 olmak üzere hayata geçirdiği toplam 8 kapalı yüzme havuzu, kentte yüzme sporuna ilgiyi artırmaya devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin verdiği ücretsiz yüzme kurslarında keşfedilen yeteneklerle 2015 yılında kurulan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı, yeni üyeleriyle büyümeye devam ediyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin il merkezinde 4, ilçelerde de 4 olmak üzere hayata geçirdiği toplam 8 kapalı yüzme havuzu, kentte yüzme sporuna ilgiyi artırmaya devam ediyor. Yüzme sporuna ilginin artması üzerine 2015 yılında 15 yüzme sporcu ile kurulan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı, yeni sporcularıyla daha güçlü hale geliyor. Denizli’de 18 yıldır yüzme antrenörlüğü yapan Mithat Ekmekçi ve lisanslı 25 yüzme sporcusu Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı’na katıldı. Tecrübeli antrenör Ekmekçi ve sporcuları Denizli Büyükşehir Belediyesi Çakmak-Karahasanlı Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde çalışmalarına başladı. Tesiste sabah ve akşam olmak üzere antrenman yapan sporcular çalışmalarını pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştiriyor.

“Yüzme sporu emin ellerde”
2002 yılından bu yana sporcu yetiştirdiğini belirten Antrenör Mithat Ekmekçi, “Bu sene Büyükşehir Belediyemizin imkanları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni dönemde daha iyi bir yüzme kadrosu oluşturmak için çalışıyoruz. Tesisimiz hijyen açısından güvenli. Çocuklarımız havuzlarımıza gelip bizlerden bu eğitimi alabilirler. Denizli’de bu fırsatları vatandaşlarımıza sağlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizim yüzmeye başladığımız yıllarda maalesef Denizli’de havuz yoktu. Ama şu anda ilçelerde dahil 8 kapalı yüzme havuzuna sahibiz. Bu doğrultuda yüzme sporu emin ellerde” diye konuştu.

“Çalışmaya devam edeceğiz”
Denizli’de 7’den 70’e onlarca dalda verdikleri ücretsiz spor kurslarıyla birçok genç yeteneğin keşfedildiğini, bu sporcuların farklı branşlarda Denizli ve Türkiye’yi temsil ettiğini söyleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Sağlıklı bir gelecek için başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza spor kursları vermeyi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya, daha mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir Denizi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Yüzme Takımı sporcuları başarı sözü verdi.6 yıldır yüzme sporu ile ilgilendiğini belirten 13 yaşındaki Berra Kandemir, “Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Tesisleri güzel buldum çok memnunum” dedi.
4 yıldır yüzücü olan 11 yaşındaki Pelin Tanrıöver ise, “Çok mutluyum yeni arkadaşlarım oldu. Çok güzel bir kulüp. Burada daha güzel başarı elde edebileceğimi düşünüyorum. Tesisler çok güzel havuzu çok iyi" diye konuştu.

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