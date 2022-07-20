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"Genç Yetenekler" Erciyes Anadolu Holding'de

20.07.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Genç Yetenekler" Erciyes Anadolu Holding'de

İSTANBUL (AA) - Erciyes Anadolu Holding tarafından üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarındaki öğrenciler için hazırlanan ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Genç Yetenek Programı'nın açılış toplantısı Erciyes Anadolu Holding merkezinde gerçekleştirildi.

Holding açıklamasına göre, açılış toplantısına, başvuruda bulunan 1.630 öğrenci içinden genel yetenek sınavı ve davranış analiz envanteri süreçlerinin ardından Genç Yetenek Programı'na katılmaya hak kazanan 56 öğrenci ile mentorlar ve şirket yöneticileri katıldı.

Adaylar Erciyes Anadolu Holding ve holding çatısı altında yer alan İstikbal, Bellona, Mondihome, Boyteks, Hes Kablo, RHG Enertürk Enerji, Weavers, Erciyes Çelik Halat, Elda Halı (Gümüşsuyu), Vellteks ve Boytrans olmak üzere 11 farklı şirketteki eğitim programı ve projeleriyle kariyer yolculuklarındaki ilk deneyimlerini kazanmayı hedefliyor. Programı başarı ile tamamlayan genç yeteneklere program sonunda işe alım süreçlerinde öncelikli aday olarak değerlendirilerek holding bünyesine katılımlarında öncelik verilecek.

Açılış toplantısında konuşan Yatırımlar ve İnsan Kaynakları Koordinatörü Murat Aksu, öğrencilere Erciyes Anadolu Holding ve grup şirketleri hakkında bilgi vererek, genç yetenek programının önemine ve sunduğu fırsatlara değindi.

Programın devamında geçen yıl Genç Yetenek Programı kapsamında proje bazlı görev alan ve program bitiminde başarı sağlayarak grup bünyesinde çalışmaya başlayan genç yetenekler tecrübe ve kazanımlarını yeni adaylarla paylaştı.

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