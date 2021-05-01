Genç yıldız Olimpiu Moruţan Galatasaray'ın listesinde

Romanya'da FCSB takımında forma giyen ve Avrupa'da birçok kulübün yakından takip ederek kadrosuna katmak istediği Rumen futbolcu Moruţan, Galatasaray'ın da listesinde.

22 yaşındaki genç futbolcunun menajeri, Rumen basınına yaptığı açıklamada Becali'nin 10 milyon Euro değerindeki teklifi reddettiğini açıkladı.

Morutan'ın menajeri Florin Vulurar, "Morutan çok gelişti. Dünyanın en iyi liglerinden birinde oynayacağını düşünüyorum. İtalya'dan iki kulüple görüştük. Daha önce 10 milyon Euro değerinde teklif vardı ama Becali reddetti. Muhtemelen 15 milyon Euro'yu veren, Morutan'ı alacak" dedi.

Galatasaray'la birlikte Inter, Valencia, Porto ve Leverkusen de genç futbolcuyu izleyen kulüpler arasında.

OLİMPİU MORUTAN KİMDİR?

22 yaşındaki genç futbolcu Olimpiu Moruţan, forvet arkası ve sağ açıkta görev yapabiliyor. FCSB kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi devam eden Morutan, bu sezon tüm kulvarlarda 32 maçta 6 gol attı ve 13 asist yaptı.

(FUTBOL ARENA)



