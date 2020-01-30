YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Genç, Yıldız ve Üst Minik Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası

Genç, Yıldız ve Üst Minik Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası

ÇANKIRI HABERLERİ  | 30.01.2020 17:08 | Son Güncelleme

Genç, Yıldız ve Üst Minik Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası

Genç, Yıldız ve Üst Minik Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Çankırı'da sürüyor.

Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 43 ilden yaklaşık 600 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın üçüncü gününde üst minik kadınlar çeyrek final müsabakaları gerçekleştirildi.

Yıldız Kız Boks Milli Takımı Antrenörü Ahmet Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Boks Federasyonunun 2020 faaliyet programında yer alan müsabakaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Şampiyonada finallerin pazar günü oynanacağını belirten Çınar, "Katılımın yüksek olduğu bir şampiyona. Her şey güzel gidiyor. Bütün sporculara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Şampiyonada ter döken sporcuların Türk kadın boks takımının altyapısını oluşturduğunu ifade eden Çınar, şunları dile getirdi:

"Üst minik, yıldız ve gençler uluslararası arenada Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek sporcular burada bütün gücüyle mücadele ediyorlar. Çünkü hedefleri büyük. Burada Türkiye şampiyonu olan sporcularımız ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecekler. İstiklal Marşı'mızı okutacak sporcular burada şampiyon olmuş olacak." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boks Çankırı Genç Yıldız ve Üst Minik Kızlar Boks Şampiyonası Hasan Fehmi Gökşen şampiyona

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Diego’nun forma numarası belli oldu

Diego’nun forma numarası belli oldu

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Çankırı Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:24
Sabah
07:51
Öğle
13:04
İkindi
15:42
Akşam
18:06
Yatsı
19:28

Çankırı Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Karatekin Eczanesi
Merkez
Semih Eczanesi
Cerkes
Kaymakçı Eczanesi
Korgun
Önder Eczanesi
Kursunlu
Kızılırmak Eczanesi
Kizilirmak
Şifa Eczanesi
Orta
Şifa Eczanesi
Sabanozu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.