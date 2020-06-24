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Gençken evlenemeyen çift ömürlerinin ikinci baharında birbirlerine kavuştu

AYDIN HABERLERİ  | 24.06.2020 14:36 | Son Güncelleme

Aydın'da birbirine aşık olan çift, iş ve ailevi sorunlar nedeniyle 29 yıl sonra nişanlanabildi

Aydın'ın Söke ilçesinde gençken birbirlerine sevdalanan Birsen Yanılmaz (55) ile Hüseyin Kaya (60) çifti 29 yıl sonra nişan yüzüğü taktı.

Hemşire Birsen Yılmaz ile iş insanı Hüseyin Kaya'nın yolları doğup büyüdükleri Güzeltepe köyünde 1991 yılında kesişti.

Evlenme kararı alan çiftin karşısına ailevi sorunlar çıktı ve Hüseyin Kaya çalışmak için yurt dışına gitti.

Aradan geçen yıllara ve mesafeye rağmen iletişimi hiç koparmayan çift, 2020 yılında bir araya gelerek nikah masasına oturmaya karar verdi.

Birsen Yanılmaz'ın Söke ilçesindeki babaevinde akrabaların ve aile dostlarının katılımıyla kız isteme merasimi gerçekleştirildi, damada tuzlu kahve ikram edildi, ardından da çifte nişan yüzükleri takıldı.

- Düğün memleketlerinde yapılacak

Birsen Yanılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk tanıştıkları dönemde evlilik kararı aldıklarını belirtti.

Hep engellerle karşılaştıklarını kaydeden Yanılmaz, "Ailevi nedenlerden ve ve bazı şartlardan dolayı evlilik gerçekleşmedi. Fakat nişanlım Hüseyin Kaya ile sürekli irtibat halindeydik. 29 yıl sonra tekrar buluştuk önce nişan yaptık. Bu yaz sonuna kadar düğünümüzü yapmayı planlıyoruz. Düğünümüz her ikimizin de köyü olan Güzeltepe'de eski gelenek ve göreneklere göre gerçekleşecek." dedi.

Yanılmaz, kavuştukları için çok mutlu olduklarını vurgulayarak tüm sevenlerin kavuşmasını diledi.

Damat Hüseyin Kaya da mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına teşekkür etti.

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