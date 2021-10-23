Gençler Avrupa Boks Şampiyonası sona erdi

Türkiye, Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 6 madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası, bugün yapılan final müsabakalarıyla sona erdi.

Gençler Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı.

52 kilo final müsabakasında Rus Valeriia Linkova'ya yenilen milli sporcu Gamze Soğuksu, gümüş madalya aldı.

54 kilo final karşılaşmasında ringe çıkan Kevser Tütüncü de Yunan rakibi Antonia Fillipa Giannakopoulou'ya mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

48 kiloda Nurselen Yalgettekin, 63 kiloda Ece Asude Ediz, 66 kiloda Ayşe Doğan ve 81 kiloda Senanur Kocaoğlu, bronz madalya kazandı.



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