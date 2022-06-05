YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gençler Avrupa Judo Kupası

Gençler Avrupa Judo Kupası

05.06.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcu İlayda Merve Koçyiğit, Avrupa ikincisi oldu

Avusturya'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda kadınlar 52 kiloda milli sporcu İlayda Merve Koçyiğit, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Graz kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

Şampiyonanı son gününde tatamiye çıkan milli sporcu İlayda Merve Koçyiğit finalde İtalyan Giulia Carna ile karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadeleyi son saniyede kaybeden İlayda Merve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda mücadele eden diğer sporculardan 81 kiloda Musa Şişmek repesajda, 57 kiloda Ayşenur Budak, 81 kiloda mücadele eden Erdal Danışman ise ikinci turda rakibine mağlup oldu.

90 kiloda Cem Ata Demirtaş, 48 kiloda Çağla Serdar, 57 kiloda Ayşenur, 100 kiloda Sidar Akkuş ve +100 kiloda Tunahan Tutar da ilk tur karşılaşmalarında rakiplerine yenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Danny Welbeck açıklaması:MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Danny Welbeck açıklaması:
Kayseri'de hurdacı denetimlerinde 10 iş yeri mühürlendiKayseri'de hurdacı denetimlerinde 10 iş yeri mühürlendi

Ankara Namaz Vakitleri 5 Haziran Pazar

İmsak
03:21
Sabah
05:14
Öğle
12:52
İkindi
16:49
Akşam
20:20
Yatsı
22:05
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.