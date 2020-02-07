YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Gençler badminton grup müsabakaları Manisa’da başladı

Gençler badminton grup müsabakaları Manisa’da başladı

MANİSA HABERLERİ  | 07.02.2020 15:45 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün düzenlediği, Okul Sporları 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Genç Kızlar ve Genç Erkekler Badminton Grup müsabakaları Manisa’da başladı.Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 7-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen açılış seremonisi ile Okul Sporları Genç Kızlar ve Genç Erkekler Badminton Grup müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün düzenlediği, Okul Sporları 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Genç Kızlar ve Genç Erkekler Badminton Grup müsabakaları Manisa’da başladı.
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 7-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen açılış seremonisi ile Okul Sporları Genç Kızlar ve Genç Erkekler Badminton Grup müsabakaları başladı. Müsabakalara Antalya, Aydın Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Konya illerinden 8 erkek ve 10 kız takımı olmak üzere 90 sporcu katıldı. Sporcular rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için var güçleri ile mücadele ediyorlar. 3 gün sürecek müsabakalarda dereceye giren takımlar Türkiye finale katılmaya hak kazanacak. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, müsabakaların centilmenlik çerçevesinde geçmesini dileyerek, “İl Müdürlüğü olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Okul Sporları faaliyetleri gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceği açısından çok önemlidir. Öğrencileri spora yönlendirme noktasında Okul sporlarının büyük bir görev üstlendiğinin kanaatindeyiz. Bu bağlamda okul sporları bizim için oldukça önemli. Gençlerimizin ve çocuklarımızın okul sporlarına katılmaları için gereken her türlü desteği veriyoruz. Badminton da bunun önemli ayaklarından bir tanesi. Çocuklarımızı ne kadar çok spora yönlendirebilirsek, hayatlarında da başarı oranı da o kadar artırmış oluruz. İnanıyorum ki geleceğin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları bu gençlerimizin arasından çıkacak. Müsabakaların çok güzel geçeceğine inanıyorum. Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza, Antrenörlerimize ve Hakemlerimize başarılar dilerim.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Süper Lig lideri Sivasspor'un "boşu" yok

Süper Lig lideri Sivasspor'un "boşu" yok

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Başkan Adil Gevrek’ten altyapı tesislerine ziyaret

Başkan Adil Gevrek’ten altyapı tesislerine ziyaret

Bu ilçede oyun parkları, sinema ve havuzlar ücretsiz

Bu ilçede oyun parkları, sinema ve havuzlar ücretsiz

Sarız Devlet Hastanesi İhalesi 4 Mart’ta Yapılacak

Sarız Devlet Hastanesi İhalesi 4 Mart’ta Yapılacak

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi

Manisa Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:41
Sabah
08:04
Öğle
13:29
İkindi
16:19
Akşam
18:45
Yatsı
20:03

Manisa Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Güneş Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Kocabaş Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Turgutlu
Kırdar Eczanesi
Turgutlu
Evim Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eski İYİ Partili meclis üyesi MHP’ye geçti

Eski İYİ Partili meclis üyesi MHP’ye geçti

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.