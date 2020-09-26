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Gençler bağımlılığı konuştu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 26.09.2020 16:14 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle çalışmalarına online olarak devam eden Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, yeni dönem seminerlerine başladı.Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, son olarak Madde Bağımlılığı ile Mücadele konulu online seminer düzenledi.

Korona virüs salgını nedeniyle çalışmalarına online olarak devam eden Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, yeni dönem seminerlerine başladı.
Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, son olarak Madde Bağımlılığı ile Mücadele konulu online seminer düzenledi. Doktorant Psikolog Gizem Çeviker’in konuşmacı olarak katıldığı online seminere gençler yoğun ilgi gösterdi. Çeviker seminer katılımcılarına, günümüz dünyasında sıklıkla karşılaşılan bağımlılıklar ve bunlarla baş edebilme yöntemlerini anlattı. Türkiye’de ve dünyada hızla tütün, alkol ve uyuşturucu madde, kafein ve şeker alım oranlarının arttığını belirten Çeviker, bağımlılık yaşının ise gittikçe düştüğüne dikkat çekti. Her türlü bağımlılığın kişiye, aileye ve topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik zararlara yol açtığının altını çizen Çeviker, bu durumun kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını olumsuz etkilediğini söyledi.

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