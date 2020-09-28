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Gençler boks için sıraya girdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.09.2020 16:08 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Şehit Turhan Bayraktar Parkı içine konan 2 adet boks makinesi büyük ilgi gördü.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Şehit Turhan Bayraktar Parkı içine konan 2 adet boks makinesi büyük ilgi gördü. Boks yapmak için sıraya giren gençler en kuvvetli vuruşu gerçekleştirmek için yarışıyor.
Burhaniyeli gençler, Şehit Turhan Bayraktar Parkı içinde yer alan Boxer adlı boks makinelerinde vuruş denemesi yapmak için sıraya girdi. 1 TL’ye çalışan makinelerde gücünü denemek isteyen gençler, sporu çok sevdiklerini söyledi.
Makinede güç denemesi yapan Adem Sözen, “Gençler eğlenmek için vuruş denemesi yapıyor. Ben de vurdum, sayaç 923’ü gösterdi. Şu anda bir kişi daha vurdu, 900 oldu. Burada eğleniyoruz” dedi.
Suriyeli Al Muhammet de, “Ben sporu çok seviyorum. Deneme yaptım, 900 çıktı. Burada gücümüzü deniyoruz” şeklinde konuştu.

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