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Gençler bu atölyeler ile evde beceri kazanıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.05.2020 13:03 | Son Güncelleme

Kılavuz Gençlik Projesi eğitmenleri çocuklar için evden yapabilecekleri “Evde Beceri Atölyeleri” ile birçok öğretici ve eğlenceli etkinlik düzenliyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri çerçevesinde birçok çalışma yaparken ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli ise 7’den 27’ye gençleri kapsayacak birçok etkinlik düzenliyor.

Gençler bu atölyeler ile evde beceri kazanıyor

Kılavuz Gençlik Projesi eğitmenleri çocuklar için evden yapabilecekleri “Evde Beceri Atölyeleri” ile birçok öğretici ve eğlenceli etkinlik düzenliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri çerçevesinde birçok çalışma yaparken ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli ise 7’den 27’ye gençleri kapsayacak birçok etkinlik düzenliyor. Özelikle sosyal medya mecralarını kullanan Kılavuz Gençlik Projesi eğitmenleri “Evde Beceri Atölyeleri” ile öğretici ve eğlenceli etkinlik ile gençlerin evlerine konuk oluyor. Eğitmenlerin ders anlatır gibi etkinleri anlatmaları öğrencilerin bu süreçte gelişimlerine katkı sağlıyor.
Eğitici, öğretici ve eğlendirici deneylerle öğrencilerin evde kalma süreçlerini daha iyi geçirmeyi amaçlayan Bilgievi koordinasyon merkezi bu anlamda tüm fedakârlıkları yapıyor. Bu anlamda öğrencilere zaman zaman kitaplar da gönderen Bilgievleri özelikle sosyal medya yolu ile öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılmayı hedefliyor.

Gençler bu atölyeler ile evde beceri kazanıyor

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