Gençler "Cumhuriyet Bayramı" için pedal çevirdi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Her Pedalda Cumhuriyet" adlı bisiklet yarışması düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışmaya Bingöl ve çevre illerden 34 genç bisikletleri ile katıldı.

İl Özel İdare Sekreterliği yerleşkesi önünde başlayan yarışma Bingöl Hükümet Konağı önünde tamamlandı.

Vali Yardımcısı Fatih Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gençlere hem Cumhuriyetin değerlerini anlatmak hem de bayramı coşku ile kutlamak amacıyla etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Yarışmaya katılan ve dereceye giren gençleri tebrik eden Kaya, "Çok güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Bisiklet yarışması ulusal bir yarışma oldu. Çevre şehirlerimizden gelen sporcularımızla hem Bingöl'ün tanıtımını yapmış olduk hem de güzel bir yarışma eşliğinde Cumhuriyetimizi kutlamış olduk." dedi.

Daha sonra hem bisiklet yarışmasında hem de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilde düzenlenen diğer yarışmalarda dereceye giren gençlere ve çocuklara ödülleri verildi.

