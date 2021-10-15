Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından organize edilen Gençler Epe, Flöre ve Kılıç Açık Turnuvaları Konya'da başladı.
Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde, epe müsabakaları yapıldı.
Genç erkekler epede Çınar Öğüt birinci, Efe Halis Elibol ikinci, Karan Ardıç Safcı ve Burak Atay üçüncü oldu. Genç kızlar epede birinciliği Aleyna Ertürk, ikinciliği Damlanur Sönmüş, üçüncülüğü Yağmur Sönmüş ve Berra Sonyüksek elde etti.
Organizasyon, 17 Ekim Pazar günü sona erecek.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz