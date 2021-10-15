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Gençler Epe, Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası Konya'da başladı

15.10.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençler Epe, Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası Konya'da başladı

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından organize edilen Gençler Epe, Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası, Konya'da başladı.

Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 25 ilden yaklaşık 400 sporcu katılıyor.

Turnuvanın müsabaka gözlemcisi Abdussamet Arslan, AA muhabirine, Konya'nın eskrim branşında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Her yıl şehirde kesinlikle 1-2 müsabaka düzenlendiğini anımsatan Arslan, "Konya yıllardır eskrime antrenör, hakem ve sporcu kazandırma konusunda Türk eskrimine ciddi anlamda hizmet etmiş bir ilimiz. Konya eskrimi seviyor, biz de Konya'yı seviyoruz. Konya'yı aslında bir eskrim şehri olarak da değerlendirebiliriz." diye konuştu.

Arslan, müsabakaların 3 gün boyunca devam edeceğini belirterek, "İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yaklaşık 25 ilden katılım sağlanıyor. 400 sporcu, antrenör ve hakemlerle 500 eskrim tutkunu Konya'da buluştu." dedi.

Turnuva, 17 Ekim Pazar günü sona erecek.

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