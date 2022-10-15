Türkiye Eskrim Federasyonunun 2022-2023 faaliyet takviminde yer alan Gençler Flöre Açık Eskrim Turnuvası, Ankara'da başladı.

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda Ankara, Adıyaman, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'dan erkeklerde 62, kadınlarda 50 sporcu mücadele edecek.

Bugün sona erecek turnuvada kategorilerinde ilk 3'e giren sporculara madalya verilecek.



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