YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gençler Flöre Açık Eskrim Turnuvası, Ankara'da başladı

Gençler Flöre Açık Eskrim Turnuvası, Ankara'da başladı

15.10.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizasyonda 112 sporcu mücadele edecek

Türkiye Eskrim Federasyonunun 2022-2023 faaliyet takviminde yer alan Gençler Flöre Açık Eskrim Turnuvası, Ankara'da başladı.

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda Ankara, Adıyaman, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'dan erkeklerde 62, kadınlarda 50 sporcu mücadele edecek.

Bugün sona erecek turnuvada kategorilerinde ilk 3'e giren sporculara madalya verilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Can Yıldırım son yolculuğuna uğurlandıMaden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Can Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendiAnkara'da bir apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
Futbol: TFF 2. Lig'de görünümFutbol: TFF 2. Lig'de görünüm
Anahtar Kelimeler:
Ankara Eskrim

Ankara Namaz Vakitleri 17 Ekim Pazartesi

İmsak
05:31
Sabah
06:54
Öğle
12:39
İkindi
15:43
Akşam
18:14
Yatsı
19:32
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.