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Gençler Flöre Açık Eskrim Turnuvası, Ankara'da yapılacak

13.10.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençler Flöre Açık Eskrim Turnuvası, Ankara'da yapılacak

Gençler Flöre Açık Eskrim Turnuvası, 15 Ekim Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda 2003-2009 doğumlu lisanslı sporcular mücadele edecek.

Kategorilerinde ilk 3'e giren sporculara madalya verilecek.

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