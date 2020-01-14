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  4. Gençler futsal müsabakaları tamamlandı

Gençler futsal müsabakaları tamamlandı

DÜZCE HABERLERİ  | 14.01.2020 18:22 | Son Güncelleme

Okul Sporları federasyonu ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Gençler Kız-Erkek Futsal müsabakaları sona erdi.Düzce Spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda kızlarda 13, erkeklerde 25 okul takımı katıldı.

Okul Sporları federasyonu ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Gençler Kız-Erkek Futsal müsabakaları sona erdi.
Düzce Spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda kızlarda 13, erkeklerde 25 okul takımı katıldı. Gençler Futsal müsabakaları sonunda kızlarda Gümüşova Anadolu Lisesi birinci, Düzce Spor Lisesi ikinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi üçüncü, Arsal Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Erkeklerde ise Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Arsal Anadolu Lisesi üçüncü, Gölyaka Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü oldu.
Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı İsmail Atay takdim etti.

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