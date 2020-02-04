YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Gençler güreş kursuna ilgi gösteriyor

Gençler güreş kursuna ilgi gösteriyor

KİLİS HABERLERİ  | 04.02.2020 13:01 | Son Güncelleme

Kilis’te, gençler, açılan güreş kurslarına yoğun ilgi gösteriyor.Kilis Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan güreş kursuna 40 Kilisli genç katılıyor.

Gençler güreş kursuna ilgi gösteriyor

Kilis’te, gençler, açılan güreş kurslarına yoğun ilgi gösteriyor.
Kilis Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan güreş kursuna 40 Kilisli genç katılıyor. Halk Eğitim Müdürü Hasan Yiğit, gençlerin boş zamanlarında spor yapmaları için güreş kursu açtıklarını, 40 kişinin bu kursa katıldığını söyledi. Halk Eğitim Müdürü Hasan Yiğit, Gençlerin yararlanması için çok sayıda kurs açtıklarını ifade ederek, “öğrencilerimizin 2020 yılında da . TYT ve AYT kursları başta olmak üzere, kuran-ı kerim kursları dahil olmak üzere ilimizde 550 kurs açtık. Sadece gençler değil, toplumun bütün kesimleri yararlanıyor. Yaşı kaç olursa olsun, okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretiyoruz. Açılan kurslara Kilislileri bekliyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Aliağa’da ’Çöp Taksi’ uygulaması başladı

Aliağa’da ’Çöp Taksi’ uygulaması başladı

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Kilis Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:03
Sabah
07:25
Öğle
12:50
İkindi
15:41
Akşam
18:06
Yatsı
19:22

Kilis Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Muhtaroğlu Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kilis’te lise temeli atıldı

Kilis’te lise temeli atıldı

29 adet tarihi sikke ele geçirildi

29 adet tarihi sikke ele geçirildi

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaymakam Şener, öğrencileri kırtasiye dağıttı

Kaymakam Şener, öğrencileri kırtasiye dağıttı

Kilis’te Suriyelilerin İşlettiği Lokantalar Denetlendi

Kilis’te Suriyelilerin İşlettiği Lokantalar Denetlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.