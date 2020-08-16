Gençler hayalindeki proje için yarışıyor

Adıyaman’da geleceğin "Teknoloji yıldızı" olmayı hedefleyen gençler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında düzenlenen uygulamalı sınavda en iyi projeyi yapmak için hünerlerini sergiledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması sonucu başlatılan proje ile Türkiye çapında 81 ilde gerçekleştirilen proje sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezlerinde Deneyap Atölyeleri kurulması planlanmakta.

Yeni Mahalle Spor Salonunda hünerlerini sergileyen gençlere başarılar dileyen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “30 İlde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan Deneyap, bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri, bir araya getirmeyi hedeflemektedir” dedi.

9 Şubat 2020 tarihinde 3 bin 10 gencin katılımıyla gerçekleştirilen yazılı sınavda başarılı olan 457 genç, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yeni Mahalle Spor Salonu ve Gençlik Merkezinde 15-16 Ağustos tarihinde 2. aşama olan uygulama sınavına katılan öğrencileri ziyaret ederek başarı dileyen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, gençlerle sohbet ederek proje hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’ten bilgiler aldı.

Uygulama sınavın Adıyaman ili dışında eş zamanlı olarak Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat’ta gerçekleştirildiğini belirten Vali Çuhadar, “Sınavı geçen gençler, Adıyaman Gençlik Merkezinde oluşturulan Deneyap Teknoloji Atölyesine kabul edilecek ve bu merkezde kendilerini geliştirmeye devam edecektir. Ben bilgiye yapılan yatırımın asla boşa gitmeyeceğine inanarak bu başarılı gençlerimize her zaman destek olmak için yanlarında olduğumu ifade ederek, bütün gençlerimizin motivasyonlarını artırmak için çalışmalarını yakinen takip edeceğim” diye konuştu.



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