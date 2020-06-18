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Gençler için 3D yazıcı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.06.2020 17:09 | Son Güncelleme

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, bünyesindeki 3D yazıcı ile tasarım alanında eğitim gören gençlere önemli bir imkan sağlıyor.Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, gençlerin gelişimine katkı sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, bünyesindeki 3D yazıcı ile tasarım alanında eğitim gören gençlere önemli bir imkan sağlıyor.
Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, gençlerin gelişimine katkı sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi’nin kardeş şehir olduğu Almanya’nın Treptow-Köpenick Belediyesi ile sürdürdüğü iş birliği kapsamında oluşturduğu, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, 3D yazıcı ile gençlere önemli bir deneyim imkânı sağlıyor. Gençlerin iş dünyasında daha etkin olabilmeleri adına çalışmalar gerçekleştiren merkez, 3D yazıcı hizmetini gençlerin kullanımına sunuyor. Öğrencilerin proje ödevleri için kullandıkları 3D yazıcı, bu kez bir çevre mühendisinin ödevi için maske aparatı üretti.
3D yazıcı, Hacettepe Üniversitesi Teknokent - Teknoloji Transfer Merkezi (HTTM) ve Bill Gates Vakfı tarafından yürütülen Herkes İçin Kütüphane projesi kapsamında Gençlik Merkezleri bünyesine kazandırılmış ve Sosyal Kuluçka Merkezi’nde hizmet vermeye başlamıştı.
Konu hakkında bilgi almak isteyen gençler, Uluönder Mahallesi 3202. Sokak 3A Blok adresindeki Sosyal Kuluçka Merkezi’ne 0 (538) 876 38 37 numaralı telefondan ulaşabiliyor.

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