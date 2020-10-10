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Gençler için ücretsiz bilgisayar ve internet hizmeti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.10.2020 12:43 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, imkanları kısıtlı öğrenciler için huzurlu bir ortamda ders çalışma imkanı sunuyor.

Tepebaşı Belediyesi, imkanları kısıtlı öğrenciler için huzurlu bir ortamda ders çalışma imkanı sunuyor. Öğrenciler bilgisayar ve internet hizmetinden de ücretsiz olarak yararlanıyor.
Tepebaşı Belediyesi, gençlere destek olmak amacıyla sunduğu hizmetleri sürdürüyor. Bu kapsamda gençlere huzurlu bir ortam sunan Tepebaşı Belediyesi, gençlere ders çalışabilecekleri huzurlu bir ortam sağlıyor. Evlerinde olanağı bulunmayan öğrenciler ayrıca ücretsiz olarak bilgisayar ve internet kullanım hizmetinden de yararlanabiliyor. 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde bulunan bilgisayarların yanı sıra Tepebaşı Belediyesi’nin Belde Evleri de bilgisayar kullanımına ev sahipliği yapıyor.

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