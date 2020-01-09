YURTHABER
  4. Gençler köy okulundaki öğrencileri sevindirdi

Gençler köy okulundaki öğrencileri sevindirdi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 09.01.2020 17:40 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karahisar Gençlik Merkezi üyeleri, Sinanpaşa ilçesi Tokuşlar Köyü İlkokulunu ziyaret ederek çocuklarla sokak oyunları oynadılar.Gönüllü gençlerin katılımıyla gerçekleşen ziyarette öğrencilerle birbirinden eğlenceli oyunlar oynandı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karahisar Gençlik Merkezi üyeleri, Sinanpaşa ilçesi Tokuşlar Köyü İlkokulunu ziyaret ederek çocuklarla sokak oyunları oynadılar.
Gönüllü gençlerin katılımıyla gerçekleşen ziyarette öğrencilerle birbirinden eğlenceli oyunlar oynandı. Etkinlik kapsamında palyaço eşliğinde sokak oyunları, ip atlama, halat çekme, yüz boyama etkinlikleri yapıldı. Gençlik merkezimizdeki çeşitli faaliyetlere çocuklarını getiren annelerimiz tarafından örülen atkı ve bereler, genç dönüşüm kapsamında toplanan kalem setleri okuldaki öğrencilere hediye edildi. Ayrıca oyuncak toplama kampanyası kapsamında toplanan oyuncaklar okulun anasınıfına hediye edildi.
Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle etkinlik son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Öğretmen ve velilerden kan bağışıÖğretmen ve velilerden kan bağışı
Şuhut Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadıŞuhut Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Kayseri’de cinayet

Kayseri’de cinayet

DTSO: “2021 yılı Zerzevan yıllı olsun”

DTSO: “2021 yılı Zerzevan yıllı olsun”

Eyüpsultanlı atletler yeni yıla şampiyonlukla başladı

Eyüpsultanlı atletler yeni yıla şampiyonlukla başladı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:42
Sabah
08:09
Öğle
13:10
İkindi
15:39
Akşam
18:00
Yatsı
19:22

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Istanbul Eczanesi
Merkez
Özel Eczanesi
Merkez
Özkara Eczanesi
Merkez
Tahmisoğlu Eczanesi
Bolvadin
Çobanlar Eczanesi
Cobanlar
Tok Eczanesi
Dinar
Şirinevler Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Afjet Afyonspor ara transfer dönemine hızlı başladı

Afjet Afyonspor ara transfer dönemine hızlı başladı

Kimse Yok Mu? Derneği Afyonkarahisar Şubesi 700 Ailenin Yardımına Koştu

Kimse Yok Mu? Derneği Afyonkarahisar Şubesi 700 Ailenin Yardımına Koştu

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

Hamm Kentinin Adı, Afyonkarahisar'da Bulvara Verildi

Hamm Kentinin Adı, Afyonkarahisar'da Bulvara Verildi

Annesiyle hobi olarak yaptığı Afyon’un mercimekli bükmesini dünya tanıttı

Annesiyle hobi olarak yaptığı Afyon’un mercimekli bükmesini dünya tanıttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.